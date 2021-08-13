台驊Q2 13.32元 賺贏過去5年獲利總和 三率三升同寫新高

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，單季稅後純益高達 16.85 億元，年增幅 901.87%，每股純益 13.32 元，一季不僅賺超過一股本，更賺贏過去 5 年獲利總和，其中，毛利率、營益率和淨利率均寫新高。

台驊第二季合併營收 78.75 億元，季增 34%，年增 103.84%，營業毛利 17.34 億元，年增 173.59%，毛利率 22.02%，年增 5.61 個百分點，營業利益 8.82 億元，年增 304.4%，營益率 11.2%，年增 5.55 個百分點，稅後純益 16.85 億元，年增 901.87%，淨利率 21.4%，年增 17.05 個百分點，每股純益 13.32 元。

台驊上半年合併營收達 137.67 億元，年增 115.12%，營業毛利 27.99 億元，年增 165.83%，毛利率 20.33%，年增 3.88 個百分點，營業利益 13.31 億元，年增 413.67%，營益率 9.67%，年增 5.62 個百分點，稅後純益 20.73 億元，年增 991.06%，每股純益 16.62 元。

台驊表示，第二季除擴大既有客戶業務合作，也開拓優質潛力新客戶，毛利率首次突破 20% 創下新高，營益率也首度突破 10% 達 11.2%，淨利率達 21.58% 同步創高。

另一方面，台驊指出，控股多年前策略性投資相關合作航運公司和貨運承攬公司的股票，持股成本相當低，隨著上半年航運股價大漲，認列其他綜合損益 (OCI) 餘額 22.6 億元，貢獻每股淨值超過 18 元，使台驊每股淨值達 61 元。

展望後市，台驊認為，缺櫃、缺艙、缺工和缺車等情況將延續至年底，不過，歐美解封和年終消費旺季在即，企業擴大補充庫存，使艙位供不應求，運費逐月上揚創新高，全球航運市場正處於 40 來前所未見榮景中。

空運方面，由於海運艙位稀缺狀況未解，海轉空貨量逐漸增加，加上電子產品新品上市，歐美終端庫存仍處於低水位，國際空運需求將維持熱絡。

整體來看，隨著歐美各國陸續解封，經濟加速復甦，全球物流需求將強勁反彈，而海、空、鐵、陸等運輸艙位供給仍將吃緊情況下，前景樂觀。