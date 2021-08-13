〈東元法說〉機電、智慧能源接單報捷 下半年營收續成長

東元 (1504-TW) 今 (13) 日舉行線上法說，展望下半年，董事長邱純枝表示，機電接單狀況優於預期、智慧能源案子陸續啟動並貢獻營運，營收將持續成長，獲利則受原物料成本上漲，已向客戶反映成本，拚毛利率持穩。

智慧能源方面，東元受惠離岸風場陸上變電站工程與 IDC 機房工程收入成長，今年上半年營收年增逾 3 成、達 3.2 億元，目前下半年將有機會爭取到宏碁、微軟等 IDC 機房工程、海龍離岸風電陸上變電站、台電儲能、機場第三航廈機電工程、醫療大樓、華新高效工廠等。

總經理連昭志指出，相關智慧能源工程商機上看 160 億元，其中，機場第三航廈機電工程有望本月底定案，將開始貢獻下半年營收。

連昭志解釋，由於掌握核心資料光纖技術，陸續與 Google、亞馬遜、微軟等大廠合作，提供台灣與東南亞地區 IDC 工程，也是國內少數可提供完整工程的業者；另外，政府近年積極發展離岸發電，東元除變壓器外，具備其他所有工程技術，並提供陸上變電站的解決方案。

東元機電系統事業部分，上半年在中國馬達及自動化業務成長、歐洲營運回溫下，業績年增 11%，連昭志說，上半年整體接單狀況非常良好，中國接單量更成長逾 5 成，預期工業大馬達、變頻馬達等產品需求動能將延續至下半年，下半年接單量將保持雙位數成長。

連昭志坦言，原物料、材料價格至今仍持續翻漲，今年台灣市場已向客戶調漲 2 次價格、中國上調 3 次，其他地區也適時將成本轉嫁給客戶，預期第三季產品出貨後，原料價格衝擊將逐步減緩。

東元第二季稅後純益 14.37 億元，季增 30.4%、年減 2.83%，每股純益 0.68 元；上半年純益 25.38 億元，年增 31.8%，每股純益 1.21 元。