東元父子之爭延長賽 黃茂雄陣營提高東友收購價至20.5元

東元 (1504-TW) 上周完成董事改選，不過集團會長黃茂雄與其長子黃育仁各自收購東友 (5438-TW) 動作未停歇，黃茂雄的友好企業安富國際投資今 (27) 日宣布，考量公開收購期間整體市場狀況與光菱 (8032-TW) 競爭公開收購，收購價由每股 18.2 元提高至 20.5 元，以東友今日收盤價 19.5 元計算，溢價約 5.13%。

安富國際表示，收購東友普通股決心不變，且黃育仁實質控制東友與光菱，造成公司治理不彰、營運績效欠佳等情形，期望外界支持安富國際完成對東友的公開收購，踴躍參與應賣。

安富國際董事會本月初決議，以每股 18.2 元收購東友最高 30% 股權，由於黃育仁主導的公司包括菱光、光菱與東友，後續也提出反收購，透過光菱以每股 20 元公開收購東友最高 20% 股權。

另外，安富國際認為，光菱董事長廖順榮為鞏固黃育仁經營權，不顧光菱財務狀況，執意公開收購東友普通股，疑似違反董事義務，並涉證交法特別背信等罪嫌。

安富國際提到，光菱自 2018 年開始，連續 3 年營收及獲利衰退，卻提出 4.5 億元的公開收購價金，此外，光菱實收資本額不到 5.2 億元，收購價金約資本額的 85%，似乎有排擠光菱業務營運資金需求。