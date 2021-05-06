併入艾威群集團後 美時首次發股利 擬配0.35元現金股利

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 董事會通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利 0.35 元，創 10 年來新高，殖利率約 0.5%，也是自 2014 年與艾威群成為策略性夥伴後，首度發放股利。

董事長 Robert Wessman 表示，由於公司仍需彌補累積虧損及準備其他研發項目，第一次現金股利發放率或許不是特別高，不過艾威群與美時成為策略性合作夥伴以來，強化每項投資環節，順利將美時版圖從台灣市場擴展到全球，並成為台灣營收規模最大的學名藥廠。

美時布局亞太地區與外銷市場銷售策略有成，外銷市場營收比重已超越 35%，亞太地區原有市場受惠產品組合優化，成長動能穩健，加上新增泰國、越南等東南亞區域，帶來近 5% 營收比重。

美時看準東南亞製藥市場在未來十年可望倍數成長，且多數製藥公司生產技術門檻低，當地 70% 藥品仰賴進口，今年也加快東南亞市場布局腳步，除接手母公司艾威群集團在東南亞國家逾 60 張藥證外，透過私募增資方式引進泰國公司 Innobic(Asia) 入股，發展癌症用藥、神經系統用藥、免疫系統用藥等高價值產品。

其他藥品發展方面，美時開發的血癌用藥 Lenalidomide 過去與原廠有專利訴訟問題，隨著和解達成，且獲得美國 FDA 暫定審查核可，預計 2022 年在美國上市，由於該藥在美競爭對手少，且藥價可逐年成長，有望帶動美時營收增長。