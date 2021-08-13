雷虎拓無人機應用新藍海 進軍大型展演市場

無人機廠雷虎 (8033-TW) 宣布，與台灣希望創新公司近日正式簽約，將結合人工智慧技術，發展空中無人機群飛和水下群游展演平台，雷虎也將以無人機水上燈光舞台系統角逐今年台灣精品獎，力拚開展無人載具表演新藍海。

雷虎說明，與台灣希望創新合作，是首次納入無人潛艇技術、整合水下無人機產品於水面進行展演規劃，除整合多重感測器的定位與導航系統，也會結合視覺、聲光、影音和全球定位系統等感測資料，發展空中與水下協同式定位機制。

在透過群飛無人載具間的相對方位，將可做出展演配套規劃，並執行空中無人機群飛與水下載具群游整體演出。

台灣希望創新是國內 AI 無人機展演團隊，積極參與大型展演活動，並長期與嘉義故宮南院配合，於夜間進行常態性演出。

為使無人機擴大發展商業應用價值，雷虎指出，雙方規劃爭取如故宮南院、國慶和跨年表演，未來全台各縣市甚至全球各城市只要有具備有含蓋水陸空的戶外大型場域均適合演出。

雷虎甫於 5 月底取得中華電信機動式防救災行動通訊平臺 (無人機載式) 空中基地臺系統標案，目前正積極準備相關設備和物料點交作業，預計 9 月完成驗收，屆時將挹注下半年近 5000 萬元營收。

雷虎日前公布第二季財報，單季稅後純益 922 萬元，大幅優於去年同期虧損 500 萬元，每股純益 0.08 元，為 5 個季度以來新高，下半年隨著新接單出貨，獲利動能有望持續加溫。