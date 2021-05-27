雷虎奪中華電無人機採購大單 現增案過關將打國際盃

國內無人機領導大廠雷虎 (8033-TW) 今 (27) 日宣布奪下中華電信 110 年機動式防救災行動通訊平台 (無人機載式) 採購大單，是雷虎轉型攻商用市場有成的一大里程碑，同時，現金增資案今日經主管機關審查通過，雷虎表示，本輪募資後將擴大投資無人機事業，尤其瞄準國際商用電信市場拓展，未來商機龐大具想像空間。

雷虎指出，近年來積極參與政府的防災演練，立下無人機國家隊標竿，在領先全球同業推出最先進 4G/5G 電信無人機後，此次成功拿下中華電採購案，是雷虎一大里程碑，規劃未來輸出此技術，大啖國際商用電信市場。

雷虎此次接單將增添下半年的業績，據悉，NCC(國家通訊傳播委員會) 編列防救災基地台未來 4 年預算約 4 億元， 法人表示，樂觀看待後續的挹注動能，隨著雷虎將此項技術商品化，成為領先市場的無人機電信救援設備，海外拓展值得期待。

另一方面，雷虎現金增資案今日經主管機關審查通過，發行新股 2000 萬股，預計募集 2-2.5 億元，實際價格待 6 月初董事會決定，除了將本次所募集資金用於改善財務結構、充實營運資金，也將進一步擴大投資無人機事業。

看好無人機商業應用，日前雷虎已與中科院進駐嘉義無人機產業園區，組成無人機國家隊，將打造為國內無人機測試場域和生產基地，雷虎正評估擴大投資，以實際行動支持嘉義縣成為無人機產業聚落。

雷虎前 4 月合併營收 4.13 億元，年增 47.3%，其中，第一季營業利益達 1167 萬元，年增幅高達 1351%，本業獲利轉強，展望未來，隨著電信業及各行各業對無人機應用需求大增，雷虎營運逐年成長動能無虞。