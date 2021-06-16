雷虎遙控車版圖再下一城 獲Hoonigan賽車獨家授權

遙控模型暨無人機大廠雷虎 (8033-TW) 今 (16) 日宣布，取得知名賽車隊 Hoonigan Industires 授權，Hoonigan Racing 真實賽車版本將以遙控賽車行銷全球，預計第 4 季起陸續推新型 Hoonigan 限量車款。

由於疫情尚未受完全控制，雷虎在美國的遙控模型業績大幅成長，前 5 月業績 1200 萬美元 (約新台幣 3.36 億元)，超越 2019 年疫情前水準，占集團營收比重逾 60%，隨著 Hoonigan 產品將上市，雷虎看好，業績將如虎添翼。

Hoonigan 車隊曾參加過世界拉力錦標賽、FIA 世界拉力錦標賽和美國拉力賽，均有傑出表現。

雷虎是全球唯一以遙控模型為主力產品的上市公司，主打台灣製造高品質，Hoonigan 團隊則由創辦人 Ken Block 於 2010 年組成，作為參加世界冠軍級別比賽平台，Hoonigan 車隊創造出多台 Gymkhana 用車和拉力賽戰車，是美國漂移車和改裝車界的先驅者。

目前 Hoonigan FB 粉絲達超過 270 萬人，YouTube 訂閱人數高達 80 多萬人，視頻點閱數破億，在賽車圈具極大的影響力。

雷虎前 5 月合併營收達 5.11 億元，年增近 50%，除北美市場因居家熱潮帶動遙控車需求，雷虎生技出貨需求轉強添動能，近來積極研發中大型無人機供電信業者使用，已獲得中華電信 (2412-TW) 訂單。

法人認為，雷虎隨各業務銷售升溫，6 月合併營收有望維持在 3-4 月的歷史高峰。