〈財報〉AI雲業務驅動 百度Q2財報優預期 Q3財測趨保守

百度 (BIDU-US)(9888-HK) 週四 (12 日) 公布第二季營收報人民幣 314 億元，年增 20%，Non-GAAP 稀釋後 ADS 報人民幣 15.41 元，均優於市場預期，主要受惠於智能雲業務，但因第三季展望較為保守，加上中國疫情升溫，為百度深入雲端和智能設備領域的努力蒙上陰影，百度於美股盤前交易下挫。

Q2 財報關鍵數據：

營收：人民幣 313.5 億元，年增 20%，FactSet 調查共識預期為人民幣 309.9 億元

Non-GAAP 營業利益：人民幣 56.53 億元，年增 1%

Non-GAAP 歸屬於百度股東純益：人民幣 53.59 億元，年增 5%

Non-GAAP 稀釋後 ADS：人民幣 15.41 元，年增 5%，FactSet 調查共識預期為人民幣 13.09 元

百度創辦人、執行長李彥宏表示，核心業務再次強勁增長，受 AI 雲業務帶動，其智能雲收入年增 71%。廣泛來看，百度廣告收入年增 18%，非廣告收入年增 80%。

在減持快手科技股權後，百度第二季 GAAP 淨虧損人民幣 5.83 億元，因中國反壟斷機制發酵，快手第二季股價跌約 28%，目前交易價已跌破上市價格。

百度預計，第三季營收將介於人民幣 306 億元至 335 億元間，年增幅 8%-19%，FactSet 調查共識預期為人民幣 331 億元，該公司透過聲明表示，中國疫情不斷演變，使業務發展能見度受到限制。

公布財報之際，百度同時任命余正鈞為首席戰略長，負責企業戰略和業務發展，余正鈞將同時兼任財務長，直到公司委任新財務長為止。

市場分析：

天灝資本 (TH Data Capital) 分析師侯曉天表示，百度將繼續投入大量資源於最新領域，在搜尋引擎業務之外實現業務多元化，雖然目前部分業務仍處於貨幣化的相對初期階段，例如 AI 和自動駕駛業務，但它們仍在快速增長。