晶技籌銀彈 加碼最多11億元在台投資先進製程

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年整體資本支出規劃高達 25.9 億元，其中過半投資台灣，除投入半導體製程，還有優化小型化 SMD 石英晶體及石英振盪器生產線，晶技今 (28) 日並決議，再自大陸廠匯回分配盈餘人民幣 4000 萬元 (新台幣 1.7 億元)，加上將發債籌資，加碼投資台灣產能規模。

晶技今年資本支出中，在桃園平鎮廠規劃投資 13.1 億元，占全部預算 50.57%，除投入半導體製程，還有優化小型化 SMD 石英晶體及石英振盪器生產線等先進製程，半導體及先進製程投資金額就達 10-11 億元。

晶技 2020 年底已自寧波廠完成匯回人民幣 8000 萬元，今天決議，再自大陸寧波廠匯回分配盈餘人民幣 4000 萬元，以支應連續性設備投資方案。

晶技 2021 年首季稅後純益 6.32 億元創新高，每股純益達 2.04 元，公司已送件金管會擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 12 億元，是晶技近 8 年來首度在市場籌資。

晶技此次發行無擔保可轉換公司債，分別用在償還銀行借款、購買機器設備用途各 6 億元，將由元大證券主辦承銷，是 2013 年以來首次在市場籌資，也是今年第一家送件籌資的頻率元件台廠。

晶技 2021 年前 5 月營收 63.36 億元，年增 64.16%，稅前盈餘 3.66 億元， 改寫歷史次高，月減 3.26%，年增 1.64 倍，每股稅前盈餘 1.18 元，前 5 月稅前盈餘 14.71 億元，年增 1.61 倍，每股稅前盈餘 4.78 元。

晶技產品應用手機所需石英元件占 30% 到 35%、網通產品應用 30%、NB 應用約 16-20%，其他產品約 20%。晶技在 5G 基地台、5G 手機、WiFi 6 以及電動車的商機上，晶技則看好歐美各國因疫苗施打後，下半年解封帶動各項需求，今年資本支出規劃達 25.9 億元，創新高。