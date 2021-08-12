〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨小升

美國今日將公布上周初領失業金人數、7 月核心 PPI 數據。美股期貨週四 (12 日) 小升，道瓊期貨漲 0.13%，標普 500 期貨漲 0.06%，那斯達克 100 期貨漲 0.03%。

1. Fed 官員：應於 10 月份開始縮減購債

週三 (11 日) 達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 表示，聯準會 (Fed) 應在今年 9 月向市場宣布縮減購債 (Taper) 規模，並於 10 月開始執行。

聯準會官員近期相繼釋出偏鷹派的訊息，外界都在預測 Taper 的時程表究竟為何。最早開始釋出鷹派評論的卡普蘭週三表示， 聯準會 (Fed) 應在今年 9 月宣布 Taper 計畫，並於 10 月開始執行。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 週三於全美企業經濟協會 (NABE) 的演說中提到，許多消費者囤積現金，勞動力市場反彈，需要的財政、貨幣政策援助減少了，隨著經濟復甦，必須從非常寬鬆的貨幣政策過渡到更為「中性」的環境。

2. 蔚來 Q2 財報優 交車量創單季紀錄

蔚來汽車 (NIO-US) 周三 (11 日) 美股盤後公布的 2021 會計年度第二季財報優於華爾街預期，電動車銷量持續成長，並表示技術平臺 2.0 (NT2.0) 三款新車預計明年開始交車。

蔚來第二季營收人民幣 84.48 億元 (約合 13.1 億美元)，每股虧損人民幣 0.42 元 (約 7 美分)，毛利率由第一季的 19.5% 下滑至第二季的 18.6%，但仍優於去年同期的 8.4%。

華爾街預期蔚來第二季營收為 12.8 億美元，每股虧損 8 美分。

3. eBay Q2 營收獲利高於預期

電商拍賣巨擘 eBay (EBAY-US) 即將完成出售南韓業務的交易，能更聚焦核心電商業務，週三 (11 日) 盤後公布第二季獲利優於預期，但因與去年疫情高峰期的強勁業績比較，加上公司戮力減少低價、低利潤的產品銷售量，影響整體表現。

eBay 營收年增 14% 至 27 億美元。eBay 對第二季營收預期為 25.8 億美元至 26.3 億美元，因此業績結果略高於預期。eBay (non-GAAP) EPS 99 美分不包含南韓業務，該公司經調整南韓業務後，對第二季 EPS 的預期落在每股 89 美分至 94 美分，因此業績結果也略高於預期。

eBay 第二季執行庫藏股 15 億美元的普通股，且已將全年庫藏股計畫自 20 億美元提高到 50 億美元。

4. BioNTech 與莫德納盤前上漲 傳 FDA 將批准免疫缺陷患者打第三針

BioNTech(BNTX-US) 和 莫德納 (MRNA-US) 股價在周四 (12 日) 盤前上漲，此前有報導稱，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 將修改輝瑞 (PFE-US)/BioNTech 和 Moderna 開發的新冠疫苗的緊急使用授權，允許免疫缺陷患者注射第三針。

BioNTech 和 莫德納周三分別下跌 14% 和 15.6% 後，盤前分別上漲 5% 和 2.5%。輝瑞周三跌 4%，盤前漲 0.6%。

《華爾街日報》報導說，由於 Delta 變種病毒的迅速傳播，新的 Covid 病例激增，FDA 即將做出決定，批准對免疫力較弱的人進行加強注射。

5. 蘋果擬委由富士康代工組裝 iPhone 相機模組

據韓媒 The Elec 報導，蘋果 (AAPL-US) 打算改變 iPhone 相機模組的生產模式，將相機鏡頭的組裝作業全數交給富士康 (Foxconn)，以節省成本。

截至去年，蘋果 iPhone 的相機模組都是由 LG Innotek、夏普 (Sharp) 和歐菲光 (O’Film) 負責生產，這些相機鏡頭都是預先組裝好的，但蘋果現在計畫單獨採購這些鏡頭模組，並交由最大代工廠富士康進行組裝。