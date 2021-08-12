台股平衡型基金前十強平均漲幅23% 股債比例分配抗波動

台股之前一度站上萬八，但近日已經連六跌，台股平衡基金表現仍令人刮目相看，今年以來績效表現前十強漲幅平均約 23%，優於大盤的 17 %、電子指數的 14%，主要是平衡型經理人不但透過股債比例分配，降低了整體波動，也靠著挑對強勢股，掌握住投資時點的節奏，創造出優於大盤的績效，若投資人擔心台股波動，可透過佈局台股平衡型基金，風險及報酬兼顧。

攤開台股平衡基金前十強績效全數戰勝大盤，復華投信囊括 3 檔最帶勁，群益投信、野村投信也各有 2 檔；聯邦投信的平衡基金奪冠，兆豐投信的兆豐國際萬全也強勢躋身前五強、奪第四名。

復華傳家二號基金經理人朱翡勵表示，第三季因資金及類股輪動快速，使大盤出現震盪並回測季線關卡，不過，鑑於電子旺季來臨，新科技成長題材不虞匱乏，推升台股企業獲利持續成長，加上評價面不貴，對大盤後市仍偏多看待，看好晶圓代工、IC 載板、5G、伺服器、新能源、自動化以及傳產電子的漲價循環類股。

朱翡勵指出，若擔心行情高檔震盪，建議可布局穩健型台股平衡型基金，透過經理人分散布局於各類長期穩健成長股，搭配較靈活的股票配置比例及債券部位投資，可同步掌握台股投資機會，同時控制下檔風險。

兆豐投信萬全基金經理陳彼得指出，進入電子旺季，隨著重量級企業法說利多紛至，加上蘋果 9 月新機發表，皆會支撐電子股股價表現，此外，傳統產業也因主要國家陸續擴大基礎建設帶動原物料價格及運費上漲，海外管制逐漸解封帶動餐飲、旅遊、運動等需求回升，皆有利業績表現，無論是電子、傳產、金融今年獲利皆表現亮眼，股價在修正後，投資價值逐漸浮現。

近期股市表現震盪，過去漲幅較大的類股出現不小修正，隨著時序進入傳產及電子產業旺季，預期股市將呈現高檔震盪，以個股表現為主，因此，主動選股操作的台股基金有機會更有優勢，建議可分批布局台股基金，除了科技股外，金融、傳產類股也不可偏廢，若投資人擔心台股波動，可透過佈局台股平衡型基金，風險及報酬兼顧。