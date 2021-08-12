【Wen姐筆記】割韭菜破季線 外資回補？退守定海神針區

台股昨日周選擇權結算，莊家自 1 點後出手小拉作價結算，讓加權指數保住 17200 點城池，拉出下影線，以 17227.18 點作收，成交值則放大至 3922 億元。籌碼面看來，仍是持續進行「割韭菜」，融資昨日單日大減 71 億元，指數失守季線，不過外資卻趁機回補 65 億元。多頭將回防 7 月 28 的定海神針區? 多空強弱分界退守至 17222 點。關鍵點位為 17123、17153、17253 點。

多方昨日防守 17300 點與季線失利，17300 點兩端哨站為 17282 與 17311 點，如要上演強勢反攻，最好迅速站回，但 17333 與 17366 點，已成為空方布雷區，多方要反攻 17400 點，必須有明確主流反攻部隊，7400 點兩端哨站為 17388 與 17422 點，最好能夠連 17447 點也都收復，短多搶回控盤權。才有機會再度重返 17500 點，17500 點兩端哨站 17486 與 17520 點。

但如 17282 點還是站不回，空方仍有控盤優勢，多方只能處於防守局面，回防 17253 與 17200 點城池。17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。如再棄守 17153 點，空軍將再度來襲，正式進入 17000 點保衛戰。17100 點城池，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。而 17053 點為空方的 17000 關卡射門區，如再棄守，須提防 17000 點整數關卡與兩端哨站 16988 與 17023 點。

外資昨日轉為買超，盤勢止跌出現一線曙光? 不過仍別高興太早，空方一旦發動攻勢，止跌條件為三日不破低與站回五日線。目前仍有待努力。多方仍得有帶頭反攻的主將，以及主流部隊。到底是電子出頭? 或傳產反彈? 甚至僅靠金融力挺? 見到反攻領頭羊，才有機會! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)