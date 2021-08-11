只要這因素沒有達成 台股勢必會再跌

台股今日 (8/11) 表現弱勢，雖然盤中一度翻紅，但午盤過後賣壓相繼湧現，電子、傳產，眾多類股全面倒地，一度大跌超過 200 點，成交量達 3883 億元，較昨日增加。

大型權值股部分，僅有金融股富邦金 (2881-TW)、國泰金(2882-TW) 逆勢撐盤漲幅較大；台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 聯發科(2454-TW) 相對表現平平。加權、櫃買指數持續震盪探底，本次下跌與 7/28 急跌本質差不多，但低接手法要有所不同，所以昨天才特別強調「可以低接但一定要分批買」。

目前台股大概就兩大問題，第一是當沖管制政策，第二是聯準會縮表、升息。

第一點我認為問題不大，市場型態稍作改變而已台股只會出現短線不適應症，長遠來看有助於個股籌碼更穩定。

第二點早在 5/26 預告，8 月下旬會有 Jackson Hole 全球央行年會，預計聯準會可能釋出更明確的減碼 QE、升息政策，震盪一定會加劇，尤其台股這類型新興市場會首當其衝。央行年會預計 8/26 號召開，股市提前兩周反應，算是合理。關於聯準會是否縮表、升息，市場眾說紛紜，多數人都希望先不要減碼購債，但請記住「這是必經過程、上攻的必要之惡」。

我的看法反而是縮表、升息政策越快公布越好，且越明確越好，最好是本次央行年會就一口氣釋出，畢竟這是早晚都要發生，長痛不如短痛目前對於股市而言最大的利空是「不確定」值得慶幸的是，這幾天台幣並沒有大幅貶值，顯示資金還是比較偏向避險並非撤出。

先前提到的創惟 (6104-TW)、旺矽(6223-TW)、光罩(2338-TW)、智原(3035-TW)、M31(6643-TW)、 漢磊(3707-TW) 以及盛群(6202-TW)，這兩天的下跌又回到相對便宜的價位。本身基本面沒變，不過就是多增加投資價值。

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