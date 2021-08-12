【新光證券】盤前分析   

◆盤勢分析

台灣股市:

由於東南亞及中國新冠疫情加重，部分國外工廠配合停工，半導體零組件缺貨問題更加嚴重，費半指數連跌四天，市場擔心第三季電子股恐旺季不旺，11 日台股在傳產及電子股走弱下，失守季線，滑落 17300 點防線，終場加權指數收在 17227.18 點，跌 96.46 點或 0.56%，成交額 3922.86 億元。OTC 指數收在 210.31 點，跌 4.65 點或 2.16%，成交額 870.44 億元。



11 日台股日線連五黑，午後一度大跌 233.39 點，所幸隨後買盤進場加碼大型權值股，使得大盤跌幅縮小，留下 136.93 點下影線，惟 MACD 柱狀體負值持續加長，技術面每況愈下。籌碼方面，內資同步賣超，外資現貨由賣轉買，期貨部位則是偏空操作。7 月上市櫃營收 3.31 兆元，雖較去年同期成長 8.78%，但比 6 月減少 1.2%，不過創新高家數 164 家，比 6 月多了 29 家，其中航運、鋼鐵、半導體、電子零組件股表現亮麗。雖然台股基本面整理表現仍佳，惟量能萎縮，使得台股近日表現弱勢，接下來觀察季線能否快速站回，留意大型權值股上半年財報表現，若匯損金額過大，恐影響獲利表現，增加指數上攻難度。