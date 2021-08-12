盤前財經大事搶先讀2021年08月12日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

MSCI 指數權重季度調整

法說會：鴻海、永豐金、佳世達、八方雲集、震旦行、精材

除權息：台泥、兆豐金、永豐金、寶雅

堪薩斯 Fed 總裁：經濟已取得實質進展 是時候收緊貨幣政策

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 周三 (11 日) 表示，美國經濟正以強勁的速度增長，聯準會 (Fed) 的通膨、就業目標取得進一步實質進展，現在是時候開始收回寬鬆貨幣政策，應準備減少債券購買規模。閱讀全文...

中國監管又升級 線上保險業恐成下個開刀目標

中國的銀行與保險監管機構正在加強對線上保險平台的審查並擴大監察，保險業恐怕成為北京政府下一個開刀的目標。閱讀全文...

美 7 月財政赤字暴增至 3020 億美元

週三 (11 日) 美國財政部週三公布，今年 7 月財政赤字升至 3020 億美元，創下當月的歷史新高紀錄，遠超去年同期的 630 億美元，主因是美國新冠援助支出仍居高不下。閱讀全文...

7 月稅收 5673 億元、年增 2 成 營所稅、證交稅表現亮眼

財政部統計處昨 (11) 日公布 7 月稅收統計，單月實徵淨額 5673 億元、年增 20.1%，前七月實徵淨額共 1 兆 8036 億元、年增 25.2%，主要稅目中包括營所稅、證交稅與營業稅增幅較多，其中娛樂稅與菸酒稅則受疫情影響，減幅較大。閱讀全文...

缺料衝擊！康舒董座下修全年成長

電源廠康舒 (6282-TW) 新任董事長許介立昨 (11) 日表示，目前在手訂單狀況不錯，但缺料、運輸衝擊出貨，現在看來全年無法達到原先設定的 2 位數成長目標，但可保持成長。閱讀全文...

聯發科、威盛集團斥 13 億元 認購樺漢公司債拓出海口

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 昨 (11) 日公告，第一次私募無擔保轉換公司債發行總額共 15 億元，其中，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 認購 10 億元，成最大認購者，威盛 (2388-TW) 及旗下威鋒電子 (6756-TW) 也認購 3 億元，引發外界關注，市場預期，IC 設計可望藉此建立關係，為自家晶片擴充更多非消費性產品出海口。閱讀全文...

德微訂單滿到明年 Q1 獲利將首賺一股本

二極體廠德微 (3675-TW) 昨 (11) 日召開股東會，董事長張恩傑表示，目前客戶需求相當強勁，接單已滿到明年第一季，預期下半年營收將逐月成長並創高，且受惠多動能驅動，明年獲利將更上一層樓，法人估，德微今年每股純益約 7 元，明年挑戰賺一股本。閱讀全文...

和大 Q2 獲利年增近 5 倍 EPS 0.32 元 上半年重回成長軌道

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 昨 (11) 日董事會通過第二季財報，單季稅後純益 8877 萬元，年增幅達 482%，大幅優於去年同期處虧損狀態，每股純益 0.32 元，上半年稅後純益 1.44 億元，年增 19.18%，每股純益 0.52 元，已重回獲利成長軌道。閱讀全文...

證交稅 7 月進帳 341 億元 連續 22 月正成長 追平歷史紀錄

台股交投熱絡推升證交稅收持續增長，根據財政部統計，7 月證交稅達 341 億元，較去年同期大增 93.7%，連 22 個月正成長，追平歷史紀錄。閱讀全文...