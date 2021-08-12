中國重判2名加拿大公民 美國務卿：人不是籌碼

加拿大審理華為財務長孟晚舟引渡聆訊之際，中國重判 2 名加拿大公民，美國國務卿布林肯週三 (11 日) 抨擊北京的人質外交手段。

2018 年 12 月 1 日加拿大警方應美國政府司法互助要求逮捕華為財務長孟晚舟，隨後加拿大籍商人 Michael Spavor 與前外交官 Michael Kovrig 雙雙遭中國拘留，外界普遍認為這是中國對加拿大逮捕孟晚舟的報復行動。

8 月 11 日加拿大公民 Michael Spavor 遭中國遼寧省丹東市中級人民法院以間諜罪、洩露國家機密罪判處 11 年有期徒刑。

8 月 10 日遼寧省高級人民法院對加拿大公民 Robert Schellenberg 毒品走私一案，二審駁回上訴，維持死刑原判定讞。

加拿大駐華大使 Dominic Barton 對此表示譴責，並呼籲中國予以寬大處理。加拿大政府強烈譴責中國極刑殘忍非人道。

美國國務卿布林肯發表聲明，抨擊中國拘留外國公民當成外交談判籌碼的舉措。布林肯稱：「人不是討價還價的籌碼！」

他於聲明中提到，美國與加國同聲譴責北京對 Michael Spavor 的判決，並呼籲北京立即釋放被任意拘留超過兩年半的 Michael Spavor 和 Robert Schellenberg。