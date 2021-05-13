彭博：美東輸油斷線 駭客拿到贖金近500萬美元

美國東北部最大的輸油管業者 Colonial Pipeline 上週遇勒索病毒攻擊的事件，癱瘓美東運輸管線，威脅數百萬人的汽油供應，據《彭博社》週四 (13 日) 報導，Colonial Pipeline 自上週遭駭客攻擊不久後就付贖金了，支付了近 500 萬美元。

自上週五遭駭客組織 DarkSide 襲擊以來，墨西哥灣沿岸到美東最大管線系統一直處於離線狀態。該管線每日運送 250 萬桶汽柴油，熱燃油和噴射燃料，總長綿延 5500 英里，輸送美東近一半的燃料。

週一 (10 日) 駭客組織 DarkSide 發布消息稱：「我們目的只想要錢，沒想過要製造混亂。」

消息人士指出，收到贖金後，駭客就提供燃油供應商 Colonial Pipeline 勒索軟體的解密工具，但解密工具恢復速度太慢，導致 Colonial Pipeline 繼續使用自己的備份來幫助還原系統。

此消息和多家外媒報導相抵觸，包括《華盛頓郵報》和《路透社》在內的媒體皆於週三報導，Colonial Pipeline 沒有立即支付贖金的打算。

經歷駭客襲擊緊急關閉管線多日後，美國總統拜登週三預告：「接下來 24 小時內有望收到 Colonial 的好消息」，隨後 Colonial Pipeline 宣布重啟營運，不過該公司警告，輸油系統仍需幾天的時間才能完全順利運行。

Colonial 週三稱，重啟後，精煉燃料運輸供應鏈將需要幾天的時間才能恢復正常，使用 Colonial 管線的某些市場在啟動期間可能會經歷間歇性的運輸中斷。該公司將盡可能安全運送汽柴油和噴射燃料，直到市場恢復正常為止。

與此同時，駭客團體 DarkSide 宣布已攻擊另外 3 家公司，企業位址分別設在美國、巴西和蘇格蘭，這 3 家似乎都沒有參與關鍵基礎建設。

雖然面對 FBI 調查和美政府的譴責，但 DarkSide 表態不會退縮，之後還會為了贖金，針對企業進行更多攻擊。

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