三星下半年新品發表會8/11登場 可望推兩款新折疊機

三星今 (21) 日發出下半年新品發表會邀請函，將台灣時間 8 月 11 日舉行 Galaxy Unpacked，以「未來，讓你折服」為題，市場預期，三星有望推出兩款折疊機 Galaxy Z Fold 3 與 Galaxy Z Flip 3。

市場預期，Galaxy Z Flip 3 可能推出紫色、黑色、金色及綠色等繽紛色系；Galaxy Z Fold 3 則有機會出現白、綠、黑等三色，並搭配較高階的 S Pen Pro 手寫筆。

除折疊機外，市場也推測，新品發表會可能推出輕旗艦手機 Galaxy S21 FE，但全球仍受晶片供給吃緊影響，可能僅限美國、歐洲等特定市場開賣。

另外，穿戴裝置方面也有機會推出新品，包括智慧手錶新平台 One UI Watch，以及 Galaxy Watch 4 Classic 與 Galaxy Watch Active 4 兩款手錶產品，其中，Galaxy Watch Active 4 將有兩種尺寸。

三星往年下半年旗艦新品以 Galaxy Note 系列為主，不過受到晶片短缺影響，Note 系列暫緩推出，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙曾預告，下半年新機仍將保留大螢幕與 S PEN 兩大元素