〈台幣〉股匯齊挫 連4貶收27.847元

鉅亨網新聞中心 2021年8月11號18點14分

台股今 (11) 日震盪下挫，摜破季線支撐，新台幣早盤偏強，午後部分外資擴大買進美元，使得匯價走弱，終場收在 27.847 元，貶值 1.6 分，為連續 4 個交易日走貶，但在亞幣中仍表現偏強，台北及元太外匯市場總成交值略增至 11.65 億美元。

國際美元近來轉強，新台幣匯價今天貶值開出後，隨即升至 27.815 元兌 1 美元，最低則來到 27.895 元，仍呈橫向盤整走勢，出口商小幅拋匯，外資匯出、匯入皆有，但午後買匯力道較強。

新台幣兌美元終場以 27.847 元作收，貶 1.6 分，台北外匯市場成交值 8.37 億美元，元太外匯市場成交值 3.28 億美元，合計 11.65 億美元。

台股今天賣壓沉重，一度重摔逾 230 點，失守季線，尾盤跌幅收斂，下跌 96 點，收在 17227 點，不過，外資終止連 3 賣，轉為買超 64 億元，三大法人呈現土洋對作，合計買超 33.5 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，據央行統計，韓元因疫情蔓延重貶 0.57%，日圓也貶 0.27%，人民幣與台幣分別貶 0.08%、0.06%，歐元也貶值 0.14%，美元指數上漲 0.14%。