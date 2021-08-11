本土疫情續獲控制 信義房屋估有助下半年房市成交量能

信義房屋 (9940-TW) 今 (11) 日召開法說會，對下半年台灣房市釋出正面看法，信義房屋認為，台灣近期疫情已轉為二級警戒，受疫情升溫而壓抑的買氣也逐漸釋放量能，展望下半年，若疫情持續獲得有效控制，對房市成交量而言，將有大幅助益。

雖然 5 月下旬國內受新冠肺炎疫情三級警戒影響，但升溫之前，房市因剛性需求買氣續熱不墜，且寬鬆貨幣政策不變，又有房地合一 2.0 實施前節稅潮下，一手房及中古屋成交成長，上半年房市交易量同比有所增長，加上無錫「山水嘉庭」建案開始交屋認列營收，使信義房屋上半年營收及獲利都成長。

信義房屋第第二季營收 41 億元，毛利率為 24.46%，季減 4..32 個百分點， 年減 5.92 個百分點，稅後純益 4.91 億元，季增 6.67%，年增 43.23%，每股純益為 0.67 元。

信義房屋上半年營收為 77.23 億元，毛利率為 26.49%，年減 0.03 個百分點，稅後純益 9.51 億元，年增 1.49 倍， 每股純益 1.29 元。

信義房屋表示，第二季上下半季兩樣情，大環境造就房市上半季表現升溫，但疫情進入三級警戒後，直接影響房市委託與帶看。所幸疫情獲得有效控制，近期也已轉為二級警戒，受到疫情升溫而壓抑的買氣也逐漸釋放，展望下半年，若疫情持續獲得有效控制，對房市成交量而言，將有大幅助益。

信義房屋在疫情前也提早布局，啟動數位轉型計畫，除了持續升級分店及案場防疫措施與設備外，且已發展線上簽委託、線上帶看及線上簽約等零接觸接待服務流程，為未來的服務樣貌轉變做好準備。

信義房屋隨著大陸無錫的「山水嘉庭」案的完工，6 月迎來第一波的批次交屋與營收。6 月份交屋 50 套，貢獻營收 7.2 億元，使得開發事業上半年營收 11.26 億元，較去年同期成長 293.49%，但第一波交房多是銷售計畫下初期銷售單價較低的房型，對獲利貢獻有限。下半年度將會依與客戶約定的時程，規劃逐月交屋的進程，對獲利的貢獻也預計將逐漸提升。