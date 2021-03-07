中保科擴大餐飲服務版圖 代理品牌餐飲匙碗湯將跨入新北戰區

中保科 (9917-TW) 除保全服務外，更直接走入消費者市場，提供餐飲服務擴大經營版圖，從烘焙產品、自有品牌餐飲到代理品牌餐飲都在成長中，而去年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon 匙碗湯」，本月則將跨出北市投入新北市板橋一級戰區，開設首家經營據點。

後疫情時代的安心餐飲商機誘人，中保科代理來自新加坡的 The Soup Spoon 匙碗湯，目前已在包括北市大直、京站、台北 101、微風廣場及新光三城百貨設立門市，8 日在新北板橋車站內的環球購物中心美食街設點，為首度跨出台北市的新據點。

中保科指出，「The Soup Spoon 匙碗湯」在板橋車站內的環球購物中心設點，主要訴求對象在轉運及回家來不及下廚的通勤族，再轉乘到下一站的空檔時間。

中保科的餐飲事業是由以烘焙產品的「復興空廚」出發，並開始從航空餐轉型，今年朝向多角化經營，重點放在 OEM 和 ODM 代工業務擴張。

此外，中保科自創餐飲品牌「棧直火廚房 C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在今年開設更多分店。

中保科集團由家庭、企業保全服務業出發，目前並提及建置智慧城市、餐飲服務業種，至去年底的集團總服務客戶數突破 50 萬戶，產值並已接近 150 億元。