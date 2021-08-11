〈陸港盤後〉網科獲利回吐 恒指狹幅震盪中收小紅

美股走勢分歧，周三 (11 日)A 股三大指數全數開低。不過，在地產和銀行類股的拉抬下，開盤不久三大指數便全數由黑翻紅。之後軍工類股表現活躍，證券類股也延續前一個交易日的漲勢。

但隨著白酒、太陽能、生技等類股賣壓出籠的拖累，上證在衝高後急跌翻黑，至平盤之下游走，而創業板指則下挫逾 1%，最後一路在低檔震盪至終場。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.28 兆元，較前一個交易日減少人民幣 615 億元，為連續第 16 個交易日突破兆元水準。

港股方面，美股收盤漲跌互見，亞股早盤普偏下滑，導致恒指開低。不過在中資地產類股上漲，恒大集團概念股續攻的帶動下，恒指順勢翻紅，之後大多時間在平盤上面震盪

近期連續強彈數日的科技類股今日出現獲利了結賣壓，影響恒科指的走勢。而騰訊 (700-HK) 與阿里巴巴 (9988-HK) 兩大權值股齊跌，也限縮了恒指漲幅。

資料來源: 鉅亨網



截至收盤，上證綜指小漲 0.08%，報 3532.62 點；科創 50 指數下跌 0.59%，報 1578.79 點；深證成指小跌 0.24%，報 15021.17 點；創業板指下挫 0.91%，報 3437.06 點。

恒生指數小漲 0.2%，報 26660.16 點、恒生科技指數小跌 0.14%，報 6820.68 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 28.15 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.28 億元，深股通賣超人民幣 17.88 億元。

法人觀點

華鑫證券認為，滬深兩市成交金額連續站上兆元關卡，對於投資人而言不宜追漲。其中，上證 3500 點～3600 點區域是成交量最密集的區間，當中存在大量套牢買盤，一旦後續量能無法銜接上，上證恐將出現快速跳水行情，目前建議投資人逢高調整部位。

