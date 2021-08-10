傳恒大正與數家重量級企業商談入股

近期爆發財務問題的恒大集團 (3333-HK) 傳出有國營企業與大型民營企業有意入股，帶動今日港股恒大概念股全數飆升。

中國恒大負面消息不斷，之前旗下子公司出現票據逾期付款、資產被凍結等利空，遭到國際信評機構標準普爾調降，恒大、恒大地產及天基控股的信用評等已從「B-」下調兩級至「CCC」，展望負面，並指出恒大的未償還風險正在上升，且流動性不足的問題超出預期。

標準普爾直言恒大的未償還風險不光是 2022 年大量的債券到期，也有包含未來 12 個月要償還的銀行和信託貸款，及其他債務。

針對恒大的問題，中國主管經濟事務的副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上，將恒大面臨的財務困境定調為「流動性問題，而非資不抵債」。

而面對流動性困境，恒大已加速資產銷售以償還債務，今年募集超過 80 億美元。同時，恒大已向騰訊 (700-HK) 出售恒騰(136-HK)7% 的股份，金額逾 20 億港元。

現在陸媒報導，消息人士透露恒大集團正在與國企和民營企業談判出售其新能源汽車和物業管理業務的股權。而這些企業的資金十分雄厚，預計合作很快就會公布。

去年 9 月恒大汽車配股籌資百億港幣，而騰訊亦是投資者之一。這此如果消息屬實，業界認為騰訊很可能是入股的民營企業之一。

