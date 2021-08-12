外傳萬科接手恒大物業

周四 (12 日) 陸媒報導指出恒大集團 (3333-HK) 證實正接觸幾家潛在第三方投資人，討論出售旗下部分資產的可能性，包含恒大汽車 (708-HK) 及恒大物業 (6666-HK) 的部分股權。

最新消息指出，幾家潛有大型買家中，由萬科 (2202-HK) 率領的投資團隊可能買下恒大集團持有恒大物業的所有持股。對此消息萬科指出，目前沒有可公布的訊息。

恒大目前持有恒大物業約 6 成股權，依恒大物業的市值及萬科現金及約當現金來看，萬科雖然有能力買下整個恒大物業，但恐不利於企業流動性周轉，所以是萬科會結合數家企業一同出資買下恒大物業。

恒大的現金流出現極大壓力，為了舒緩流動性問題，恒大近期傳出與廣州、深圳等地的企業進行洽談，從開發建案到上市公司股權層面的交易都涵蓋其中，某家國營企業人士表示大家都多少與恒大進行過接觸。

不過恒大物業要賣出全數股份將出現不少阻力，因為港股 IPO 前的股東有著一定時期的禁售期。分析人士指出，一般而言，控股股東在 6 個月內不得出售任何股票；上市半年後控股股東有權出售股票，但不能失去控股股東的地位。

這意味著，對於上市 9 個月的恒大物業來說，恒大集團最多只能賣出 30% 左右的股權。依最新市值計算，這部分股權價值約 237 億港元。

