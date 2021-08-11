操盤手看台股：高低基期調整 一族群獲資金加速流入

全球新冠疫情再度升溫，市場對全球經濟擔憂再起，美股創高後拉回。近日持續公布 7 月營收及半年報的台股，在市場對於利多反應平淡，不少強勢股轉強隔日，隨即遇到強力的空方抵抗，股價普遍未能續攻下，指數回測季線支撐。目前值得觀察的是市場人氣退潮，日均量已縮至 4000 億以下；若以週線來看，上周低點為 17231 點，多方必須力守，否則週 K 線再度轉弱，整理期在量縮下會拉長。

近期 7 月營收與半年報公布接近尾聲，除了少數 7 月營收優於預期的股票外，市場反應偏於平淡；部分透明度較高的族群，如 IC 設計、航運等，更是被以放大鏡來檢視，表現稍稍不如預期，股價就出現修正，即便下半年營運仍看好。至於近日多檔漲幅較大的電子股，更是出現了 7 月營收及半年報亮眼，但是股價在該消息公布後，反而呈現利多不漲，甚至利多下跌的現象，這種走勢是股價反應不如市場預期的失望賣壓所致。

當市場預期該股票的業績亮眼時，往往會提前買進卡位，進而推升股價上漲一段；而當業績公布，利多實現後，由於有意願買進的人普遍都買了，所發布的業績對應到已經上漲一段的股價，一旦無法進一步吸引新買盤進場，再次推升股價時，這些持股者手上的籌碼通常會變成失望出場的賣壓，讓股價漲不動，甚至出現修正，這次貨櫃三雄即是如此。上半年 EPS 達 15.03 元的長榮，即便 7 月營收達 458.79 億元，月增率 21.6%，年增率 168.5%，創下歷史新高，下半年業績可望進一步向上，但股價仍是過不了月線反壓，持續震盪打底。而上半年 EPS 達 15.19 元的萬海，股價也過不了月線。這類透明度高的股票要攻，必須有優於預期的利多才行。

短線上，本波漲幅較大的股票普遍都有資金提前卡位，這次修正剛好搭上法人籌碼鬆動，部分投信的失望賣壓出籠，進而拉回速度較快，角度較陡。當前大盤測試季線，部分距離季線正乖離較大的強勢股，開始修正與季線的乖離率，這裡要觀察季線的支撐力道。至於中線上，這些中實戶、主力大戶、以及法人的資金，儘管這裡先出場，但是終究要回補股票，故後續要觀察資金的新流向，這將是 8 月下旬的選股新方向所在。

之前提及美國拜登政府計畫於 2030 年實現純電動、插電式混合動力或燃料電池汽車占全美汽車銷量的比重達到 40%~50%！此舉對電動車供應鏈有利。近日全球電動汽車電池用鋰的最大供應商─雅寶 (Albemarle) 股價近一個月上漲逾 2 成，而在台股的電池材料供應鏈中，先前看好的正極材料的康普、美琪瑪、電解液添加劑的聚和、隔離膜的明基材等後續營運看俏，可進一步留意。

至於電動車相較於一般汽車對於影像感測器鏡頭需求數量將大增，感測元件相關的晶相光及同欣電也可追蹤。對於一個操盤手而言， 當一檔股票出現利多時，要先觀察該股先前是大漲一段？下跌一段？還是整理一段？進而判定基期高低；然後看股價在該利多出現之後，是出現利多上漲的同向波動，還是利多不漲的反向波動，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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