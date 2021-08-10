台積電月減16% 台股季線保衛戰守得住？

萬寶投顧王榮旭指出，台股從 7 月見到 18034 歷史高點之後，呈現兩波拉回。第一波貨櫃與原物料大跌，拖累大盤回測萬七以下支撐，一度跌破季線之後反彈到月線；第二波則再從月線跌落，換強勢電子漲多拉回。傳產與電子都跌的情況下，台股短線走勢與國際股市脫鉤，大盤再次的回測季線 17300 點，這次能否守住完成第二隻腳的回測，權王台積電 (2330-TW) 扮演關鍵角色。

台積電從 7 月中旬法說會之後，再度跌回 600 元以下整理，不過最近並未隨著大盤下跌，反而重新回到季線以上。今 (10) 日盤後公布 7 月營收 1245 億，月減 16%。依照台積電上次法說，估計第三季營收將較第二季成長 11%，若不降財測，8、9 月營收合計必須達到 2800 億~ 2900 億，單月營收將再戰新高。所以明天台積電是利空大跌，還是利空出盡上漲，是大盤可否守住季線的關鍵。

無論如何，美國與中國股市在 Detlta 疫情升溫之下不跌反漲，台股既使相對弱勢，也沒有獨自大跌的空間。反而傳產、電子績優股都跌的情況下，該押注哪一邊未來比較容易反彈呢？

萬寶投顧王榮旭強調，貨櫃三雄從高點回跌已 4~5 成，也如我先前專欄分析跌回季線是滿足點，確實季線有守，但該彈卻不彈。既使長榮、萬海半年報 EPS 各賺了 15 元，長榮 7 月營收月增 21% 再創新高，但再大的利多似乎對激勵股價很有限，關鍵就在籌碼。

貨櫃三雄大跌，融資降幅不夠，當沖比居高不下，壓縮了反彈空間。反觀電子急跌，融資馬上就大減，尤其櫃買指數連跌 3 天，多殺多之後已經有部分中小電子股領先回穩。8 月 9 日盤後已公佈的電子營收，7 月營收創下新高的達到 77 家，五窮六絕七上吊傳統淡季業績並不淡。

萬寶投顧王榮旭表示，這波電子回檔無關基本面，充其量是漲多拉回，半導體上中下游業績最為整齊，例如二線晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界 (5347-TW)7 月營收皆創新高，但聯電卻回測 10 日線，世界股價卻再創新高，原因就在於籌碼。聯電融資餘額高達 28 萬張，世界才 5000 多張，籌碼輕反彈力道就強。

6 月專欄推介的二極體電池端子等車用電子，後來大漲到 7 月領先大盤回測月線整理，不過最近大盤壓回，車電股反而默默漲回月線以上。例如美琪瑪 (4721-TW)、康普(4739-TW)、健和興(3003-TW) 及聚和 (6509-TW)；明基材(8215-TW) 與揚明光 (3504-TW) 分別切入鋰電池隔離膜及車用燈鏡頭，股價更有逆勢的表現。

萬寶投顧王榮旭認為，美中力推電動車政策之下，車電股不僅站在趨勢浪頭上，實質業績也開始發酵，電池材料的美琪瑪 7 月營收創下新高；而車用晶片導線架大廠順德 (2351-TW)7 月營收則創 10 年來新高。

金居 (8358-TW) 切入鋰電池銅箔，7 月營收更是連五個月締新猷，上半年 EPS 2.46 元已經賺贏去年全年，估計今年挑戰 6 元，目前本益比僅 14~15 倍，比起車用電子相關個股本益比動輒 20~30 倍，金居本益比顯得委屈。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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