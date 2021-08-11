◆盤勢分析

1. 美國參議院通過 1.2 兆美元基建案帶動道瓊及 S&P500 上漲，但科技股面臨賣壓。終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.2% 至 + 0.46%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 1.57%，聯電 ADR 下跌 3.3%，特斯拉下跌 0.53%，蘋果下跌 0.34%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮下跌，後續反彈須增量，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為前低 (約 16,893 點附近)，壓力為月線 (約 17,538 點附近)。

（3）技術指標：日 KD 死亡交叉，短線尚無止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 1.1%，收在 214.96 點。短線支撐為 210 點附近，壓力為 220 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周二出現量縮回測季線附近，短線上再度呈現弱勢，加上外資期貨空單再度增加，投資人後續仍須觀察季線是否能夠守穩，逢高適度降低持股比率，待季線守穩止跌訊號出現後再增加持股，選股上可留意 LED、石英元件、IC 設計、內需解封受惠相關個股。

5. 晶圓代工龍頭 2330 台積電昨（10）日公布 7 月合併營收約 1,245.6 億元，較 6 月歷史新高下滑 16.1%，但仍較去年同期增加 17.5%。相較 2303 聯電、5347 世界先進等同業 7 月營收均寫新猷，2330 台積電表現相對失色。

6. 手機晶片龍頭 2454 聯發科昨（10）日公布 7 月合併營收為 403.6 億元，為近三個月來低點，並較 6 月衰退 15.4%，反映近期智慧手機市場銷售低迷，以及產業缺料導致客戶拉貨動能轉弱的狀況。前七月合併營收為 2,740.4 億元，年增 76.6％。

7. 越南等東南亞疫情反覆不定，全球製鞋龍頭 9904 寶成位於越南胡志明市的寶元鞋廠，暫停營運時間再延長至 8 月 15 日，累計 7 月 14 日以來停工已達一個月，對成品鞋生產及出貨的影響逐漸顯現，第 3 季營運恐受衝擊。

8. 中鋼（2002）昨（10）日公告 7 月合併營收 418 億元，首度突破 400 億元大關，創歷史新高，年增幅度高達 70%；今年前七月累計營收 2,551.5 億元、年增 45%，持續走在上坡路。

9. 和碩（4938）昨（10）日公布第 2 季財報，在業外收益大增挹注下，單季稅後純益季增 14.4%，每股純益 2.01 元，為同期次高；上半年獲利逾百億元，每股純益 3.76 元。公司預期，本季營運將優於第 2 季，下半年資訊、通訊、消費等三大產品線訂單遠大於產能。

