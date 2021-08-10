MFS全盛：透過多元資產配置 因應通膨升溫壓力

美國聯準會 (Fed)7 月 FOMC 會議維持購債計畫不變，並重申高通膨僅是暫時，但 Fed 主席鮑爾承認今年通膨數據與上升速度均高於預期。英國央行（BoE）近日亦示警，短期內通膨率可能超標。MFS 全盛表示，面對未來後疫情經濟復甦所可能帶來的通膨壓力，可透過多元資產策略來因應，藉由投資全球股票及信用債券，追求中長期資產增值機會，避免購買力遭到通膨侵蝕。

近期美國經濟數據如製造業採購經理人指數 (PMI) 陸續進入高原期，使得美國第二季 GDP 年增率初值僅 6.5%，遠遜於預期的 8.5%，但已回復到疫前水準。此外，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率驟升至 5.4%，創下近 13 年最大升幅，一度引發市場對於通膨升溫的擔憂。

MFS 全盛指出，面對通膨可能走升、股市評價變貴的投資環境，建議可建構由股債搭配的多元資產投資組合，以達到降低波動、追求長期資產增值的效果。以 MFS 全盛多元資產優選成長基金為例，其操作三大心法如下：

攻守兼備 平衡風險與報酬機會

心法一：長期增值，少些顛簸：本基金採取 MSCI 世界股票指數為主要指標，追求長期資本增值；並以美元 3 個月 LIBOR 為次要指標，做好下檔保護，讓投資組合更能抵禦金融市場的黑天鵝事件。展望未來，面對可能的通膨壓力，將持續投資全球股票及信用債券，追求中長期資產增值機會，降低通膨可能帶來的影響。

心法二：側重股票，保持耐心：本基金注重基本面選股，聚焦於高品質企業，彈性調節股票曝險比重，並且搭配衍生性金融商品，期望打造相對優異的投資效率 (夏普值)，享受長期投資成果。

心法三：選股方式，師法大師：本基金選股邏輯類似美國股神巴菲特所提倡的「經濟護城河 (Economic Moat)」概念，透過深入的基本面分析，挑選競爭優勢強勁的公司。

MFS 全盛多元資產優選成長基金成立於 2016 年 11 月，基金規模截至今年 6 月底為 50 億美元，持股 109 檔，基金經理人共有三位，分別是 Barnaby Wiener、David Cole 和 Edward Dearing。

其中，Barnaby Wiener 於 1998 年加入 MFS 擔任股票分析師，2003 年成為投資組合經理人，於 2020 年被指派為新成立的永續盡責治理部門主管 (Head of Sustainability and Stewardship)，負責整合並深化 MFS 投資平台的永續投資能力。

本基金投資目標，會根據對不同類別證券的相對價值、市況的看法，投資於各種不同的資產類別，包括股票、債券、現金及約當現金。此外，本基金資產配置策略範圍為：50%~90% 為股票，10%~30% 為固定收益工具，0%~40% 為現金及約當現金。在基本面投資分析中，也會將 ESG 因素併同其他因素納入考慮。

MFS 全盛成立於 1924 年，推出美國第一檔的共同基金，身為全球投資管理的專家，運用主動式管理與累積近百年的投資經驗，竭力為客戶創造長期的投資價值。截至今年 5 月底，MFS 全盛資產管理為全球各地散戶和投資機構管理 6640 億美元的資產。柏瑞投信自 2006 年起，為 MFS 全盛基金在台灣之總代理。

圖一、本基金投資流程示意圖

資料來源：MFS，2021/6。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。基金投資組合可能隨市場看法隨時變化。

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