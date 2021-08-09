比特幣從200日均線下挫 報價約43600美元 市場情緒偏向看漲

經過上周末期間的大漲之後，加密貨幣在台北時間周一 (9 日) 普遍出現獲利回吐走勢。

據 Coindesk 報價，至台北時間 15:53，比特幣價格報 43655 美元，24 小時跌 3.0%，過去兩天比特幣價格上漲，一度升破 45000 美元。以太幣等主要幣種也普遍下挫，跌幅在 3-7% 之間，狗狗幣更是慘跌，24 小時跌幅達 8.6%。

比特幣報價 (圖表取自 coindesk)

市場認為，先前推高比特幣價格的主要原因，是上周五有 126 個大型比特幣空頭進行空頭回補。

數位資產公司 Zerocap 指出，持有 100 個至 1 萬個比特幣「巨鯨」正在建立長期部位，這預示著比特幣市場結構，正朝著上漲的方向發展。交易所的大量資金流出也在加速，表明缺乏短期拋售意圖。

Glassnode 的數據顯示，擁有超過 0.1 個比特幣的活躍位址，處於兩個月來的最高值，這也被認可為看漲信號。

(圖表取自 coindesk)

比特幣圖表顯示，風險情緒將比特幣價格推向 200 日移動平均線。

Zerocap 交易主管 Toby Chapple 表示，比特幣 200 日移動平均線目前為 45000 美元，帶來一些阻力，一旦這一點位被成功突破，比特幣可能加速上漲。

儘管市場對美國基礎設施法案中擬議的加密稅收報告條款感到擔憂，但機構活動再次上升。Chapple 說：「這反映在 Grayscale 溢價達到正值區域，儘管其速度緩慢。」