投機淨部位3個月以來首次轉正 美銀：美元下半年將持續走強

美銀 (BofA) 周一 (9 日) 表示，美元下半年反彈的力道將優於該銀行預期，歷史上來看，目前市場和經濟狀況非常特殊，並暗示美元兌其他貨幣將普遍走強。

美銀資深外匯策略師 Ben Randol 表示，全球經濟正自疫情的打擊中復甦，股市和大宗原物料商品反彈動能強勁，通膨速度也比衰退後還快。

Randol 說道，股市現階段可能走弱，而強勁的擴張性財政政策可能導致貨幣政策收緊，展望未來，歷史數據表明股市將持續 6 至 12 個月疲軟，同時伴隨更高的美債殖利率，這些條件有可能更普遍壓迫風險資產，進而提振美元。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 8 月 3 日單周，美元投機淨部位自 5 月份以來首次轉為正值，接近 3 月下旬的高峰。今年以來，美元兌 10 大工業國 (G10) 貨幣匯率中有 8 個有所上升，僅英鎊、加幣較為強勢而使美元相對較弱。

美國上周五公佈優於市場預期的非農數據激勵美元強勢走高，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周一延續上周五的漲勢，上漲 0.2% 至 92.98。

Randol 表示：「隨著市場正在消化聯準會收緊寬鬆貨幣政策即將來臨的事實，將伴隨風險資產和大宗商品價格『正常化』，這可能成為美元兌周期性外國貨幣上漲的動力。」

Randol 認為，這將導致美元兌日圓、瑞郎以外的貨幣在年底前都將維持升值狀態。