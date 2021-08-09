iKala掌握三大優勢 今年營收看增4成

跨國 AI 公司愛卡拉 (iKala) 今 (9) 日舉辦十周年記者會，共同創辦人暨執行長程世嘉指出，疫情加速數位轉型趨勢，iKala 掌握雲端、數據、電商三大優勢，預期今年營收將從去年 6-7 億元，成長到 10 億元，年增逾 4 成。

程世嘉表示，疫情趨使全球數位轉型速度加速，過去一年時間不論企業、商家、個人都加快數位化步調，iKala 去年成立商務事業群鎖定網紅經濟，與既有雲端 (Cloud) 事業群是目前營運兩大主力，今年 6 月也攜手全家 (5903-TW) 推出 Shoplus 服務，進一步進軍社群電商平台。

展望未來，程世嘉看好，兩大事業都將持續保持成長，目前營運比重較高的雲端事業，預期未來 3 年複合成長率將達 50%，網紅社群行銷服務則可望有 150% 年複合成長率。

針對新布局的 Shoplus 社群電商，程世嘉表示，社群電商在東南亞發展最快，去年光泰國市場交易額就達新台幣 22 億元，台灣滲透率則還不到 15%，但預期攜手全家推廣、疫情趨緩後，滲透率將提升至 20% 以上，力拚明年包含泰國、越南、菲律賓、台灣等市場合計交易營業額突破 100 億元大關。

iKala 上周也入選國發會 NEXT BIG 新創明日之星計畫，成為九家新創之一，程世嘉表示，加入國家隊之後，將持續立足台灣放眼全球市場，同時啟動企業社會責任計畫，將培育高年級 AI 實習生、推動特色商家數位轉型專案，並計畫在 3 年內成立基金會。

前 Google 台灣董事總經理簡立峰今日也以董事身分出席，他認為，iKala 未來將跳脫新創身分，而是透過創新力量發展，此外，面對全球少子化危機，也勉勵應透過台灣創新、新創事業連接亞洲國家，將世界各國人才跟台灣企業進行連結。

外界也關注 iKala 是否有 IPO 計畫，程世嘉回應，目前並沒有任何可公開分享資訊，但台灣會是慎重考慮的地方，現階段以提升營運獲利為目標。