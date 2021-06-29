全家推社群電商平台 拚包裹件數再增2成

看準疫情帶動網購市場快速成長，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (29) 日宣布，攜手 AI 行銷科技專家 iKala 推出「Shoplus 商店家」社群電商平台，平台可全面支援 FB 賣家，預計將推升包裹件數再增 20%，全家也喊出，預計 3 年後打入東南亞跨境物流版圖，建構完整服務電商產業生態圈。

據經濟部統計，今年受新冠疫情影響，電商營業額年增近 30%；而據 KPMG 報告顯示，全球直播電商今年整體規模將突破新台幣 6 兆元，又以線上體驗和即時互動特性的直播電商高速成長。

因此，全家新推出「Shoplus 商店家」平台，主攻 Facebook 銷售通路，以 AI 接單系統、AI 客群分層管理、零成本直播銷售三大功能支援 FB 賣家，直播時可即時快速接單，後台系統自動化分群顧客讓 CRM 變簡單，且無須支付使用費、成交手續費。

全家賦能平台部部長王啟丞表示，全家看好社群媒體帶動的微型電商商機，已陸續推出開店平台服務如好賣 +、好開店、好店 + 和好生凍，上線至今總計已吸引超過 40 萬賣家使用、交易筆數破 2000 萬。

此次推出的 Shoplus 商店家由全家和 iKala 雙方共同經營，借重 iKala 深耕東南亞社群電商多年經驗，加上全家金流和物流系統整合優勢，初期服務為到店付款取貨、常溫商品配送，第三季將陸續新增買家線上支付、貨件宅配到府、冷凍商品寄件等新服務。

iKala 是跨國 AI 公司，旗下有雲端及商務兩大事業群，服務超過 400 家企業和 15000 家廣告主和品牌主，服務範圍跨越台灣、新加坡、泰國、越南、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等第，旗下的 Shoplus 2018 年起在東南亞推出的社群電商軟體服務，每年完成 450 萬筆交易、累積超過 17 萬社群商家註冊，看好直播電商在台灣的發展，將海外成功經驗導入台灣市場。