汎德永業Q2獲利持平 上半年EPS 7.65元創6年來同期新高

受疫情影響，進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 3.38 億元，較去年同期衰退 0.7%，每股純益 4.19 元，累計上半年純益 6.18 億元，年增 42.5%，每股純益 7.65 元，創 6 年來同期新高。

汎德永業表示，目前進口車配額供應穩定，預料汽車晶片缺貨問題不會造成影響，下半年旗下 BMW 與 Porsche 兩大品牌新車供貨無虞，全年銷售目標不變。

汎德永業上半年合併營收 223.22 億元，年增 21.95%，營業毛利 25.53 億元，年增 25.83%，毛利率 11.44%，年增 0.35 個百分點，營業利益 7.8 億元，年增 54.81%，稅後純益 6.18 億元。

汎德永業第二季合併營收 120.1 億元，年增 17.84%，營業利益 4.29 億元，年增 14.96%，汎德永業說明，雖受疫情三級警戒衝擊展間來客數，但豪華車款多屬先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，加上新車大量到港交車，BMW 和 Porsche 熱門車款仍保持強勁的銷售力道。

汎德永業同步公告 7 月合併營收為 35.37 億元，月減 6.4%，年增 19.4%。

展望後市，汎德永業表示， 7 月底疫情趨緩與警戒降級後，銷售展示暨服務據點人流回升，車市買氣升溫，目前 BMW 和 Porsche 新車的預收單情況十分熱絡，全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅車預收單踴躍，增添營運新動能。