〈觀察〉五倍券伺機問市 銀行搶商機更要設法擴大支付生態圈

本土疫情趨緩，政府伺機準備推出「五倍券」做振興經濟手段，預計近期將找公股行庫研議如何提高數位票券使用率，但隨著零售商電子支付生態圈不斷擴大，銀行想要撒錢搶振興券商機之餘，更該思考如何鞏固支付生態圈，提高客戶黏著度。

去年三倍券在銀行力推促刷優惠下，部分業者刷卡金額與流通卡量確實也隨之提升，但隨著三倍券振興方案落幕，優惠消失後部分流通卡頓時變成呆卡也不少，在防疫零接觸趨勢下，銀行應趁勢建構支付生態圈，既可鼓勵民眾選領數位券，還有助於提高客戶忠誠度。

去年疫情爆發以來，在防疫需求拉抬下讓非現金交易與行動支付使用率大幅攀升，根據銀行統計，包括網路銀行、行動銀行、行動支付等交易比重相較於疫情爆發前至少多了至少 3 成以上的成長率，一場百年大疫反讓行動支付因此受惠。

而去年中旬上路的「振興三倍券」，在搭配信用卡、電子支付與電子票證等通路使用，為爭取消費者青睞，讓業者競相搶推加碼優惠，部分銀行加碼優惠更高達數千元以上，確實也吸引不少民眾搶辦，進而挹注流通卡量增長。

但過去行銷經驗來看，砸錢拚行銷雖然可在短時間收到業績速效，但一旦優惠結束後，產品通常也容易遭客戶冰凍，很難再獲得市場與客戶青睞，銀行要怎樣緊抓疫情振興商機，抓住客戶避免業績淪為曇花一現，將成銀行在後疫情時代最重要的課題之一。