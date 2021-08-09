汰舊換新比重增 崇友Q2純益年增近2成 每股賺1.03元 寫同期高

電梯大廠崇友 (4506-TW) 今 (9) 日公布財報，受惠汰舊換新業務比例持續提升，第二季稅後純益 1.83 億元，寫歷年同期新高，季減 3.17%、年增 17.66%，每股純益 1.03 元；上半年純益 3.72 億元，年增 5.38%，每股純益 2.1 元。

崇友第二季營收 10.32 億元，季減 0.29%、年減 1.94%；毛利率 32.23%，季減 1.69 個百分點、年增 3.84 個百分點；營利率 19.38%，季減 2.16 個百分點、年增 2.65 個百分點；稅後純益 1.83 億元，季減 3.17%、年增 17.66%，每股純益 1.03 元。

崇友上半年營收 20.67 億元，年增 0.78%；毛利率 33.08%，年增 1.48 個百分點；營利率 20.46%，年增 0.96 個百分點；稅後純益 3.72 億元，年增 5.38%，每股純益 2.1 元。

崇友也公布 7 月營收 3.84 億元，月減 0.15%、年減 7.37%；前 7 月營收 24.51 億元，年減 0.59%。

崇友表示，由於台灣疫情升溫，影響新梯、汰舊換新業務完工出貨遞延，7 月營收略為下滑，不過毛利較好的汰舊換新業務比重增加，維修保養台數攀升至 38011 台，帶動獲利成長。

展望今年，崇友指出，雖然建案缺工問題尚未解決，完工時程遞延，電梯交期也被迫拉長，影響營收認列進度，不過資金行情充沛、低利環境延續下，房市持續熱絡，旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務接單量已達歷年新高，營運不看淡。