〈崇友展望〉房地產熱 在手訂單4000台 營收貢獻上看60億元

電梯大廠崇友 (4506-TW) 總經理游本立今 (13) 日表示，受惠房地產持續熱絡，不過缺工問題未緩解，目前新梯、汰舊換新業務在手訂單量約 4000 台、共 60 億元。

游本立指出，儘管房地產持續熱絡，但因電子大廠積極擴廠導致缺工效應浮現，建案完工時程遞延，電梯交期也被迫拉長，連帶影響營收認列進度。

崇友 2019 年拿下北捷板南線南港至土城手扶梯汰舊換新標案，總計出貨裝修量 66 台，去年已先安裝約 10 台，預計今年將全數完工，不過依照合約需要一年產品測試期，預計 2023 年驗收完成後，將一次性認列營收約 2 億元。

海外局方面，游本立表示，由於東南亞國家在地電梯廠較少，成為近期發展區域，隨著經濟發展蓬勃，高速電梯需求逐步攀升，目前已接獲馬來西亞約 8 台新梯，預計今年完成交貨，拚今年接單量進一步增加，後續也不排除併購東南亞通路商，進行垂直整合。

台灣電梯需求量每年約 8000-1 萬台，供應商包括崇友、永大、三菱，3 家業者市占率約 72-75%，游本立指出，永大以住宅案為主、崇友則布局商用大樓，兩家業者電梯接案量相當，以金額來看，永大略勝一籌。

永大近期掀起經營權之爭，日商日立大舉加碼永大股票，持股比已攀升至 57.31%，朝私有化目標 7 成邁進，市場認為，未來三家電梯廠市占率將重新洗牌，若永大下市，台灣將僅剩崇友一家本土電梯廠。

崇友 3 月營收 3.3 億元，月增 38.7%、年減 15.15%；第 1 季營收 10.35 億元，年增 3.66%。