【法人洞見】面板與航運 追與不追之間

這幾天的台股，開始有些無聊，如同雞肋一般，食之無味、棄之可惜，如同去年第 4 季的「拉積盤」一般，除了台積電，其他股票都沒什麼激情可言，每天看著持股損益上上下下，確實乏味。主要會形成這種行情的原因在於，一方面，疫情剛剛解封，開店的開店、上班的上班，市場對於股市的專注度降低，導致量能急速下降；二方面，目前大盤仍處於月線之下、季線之上，仍沒有明顯的趨勢出現，使得市場操作心態趨於保守。

在這種雞肋行情中，由於股價沒有續航力，即會出現「技術分析無用論」，也就是老手常說的─很難做。當老手們觀察 1 檔股票幾天，確認它打底、轉強，買下去，馬上套牢，例如週三的面板股，就是如此。

正當你看到面板股經歷了 7 月的低迷，逐步打底，且三虎們在同一天，同步亮燈漲停，就技術分析的角度，底部發動第一根，且強勢突破指標均線 (友達站上季線、群創站上月線、彩晶一口氣站上月線 + 季線)，怎麼可能不激勵人心。但就在這一天，所有股票討論版為之沸騰，所有新手老手們，都可能追進面板股的同時，殊不知，緊接而來的兩天，就是連續性的下跌，幾乎將週三的長紅 K 完全吞噬。

而航運股又何嘗不是如此呢！當上週五盤中，航運股全面啟動，萬海差點漲停的情況下，市場瞬間沸騰，很多人認為航運已經不再破底，因此大漲噴出，就是種強勢表態。但客觀來看，週五看似大漲的航運股，就 K 線型態來看，仍維持狹幅整理的格局，且長榮、萬海仍壓在月線下、陽明更是連季線都站不上，這行情、真的需要興奮嗎？這只說明一件事，由於行情太過雞肋，因此好不容易看到一個族群發動，好興奮好開心，尤其是原本手中就有套牢航運股的人特別有感，莫名其妙打了一劑強心針，甚至積極的加碼攤平。

有句名言是這麼說的，「散戶是最好的反指標」，就目前的市場氛圍來看，確實需要戒慎恐懼。並不是說航運股一定沒有轉機，但轉機是有條件的。正所謂解鈴還須繫鈴人，航運股最大的問題在於籌碼，想重返榮耀，也必須從籌碼解決。首先，8 月底的當沖令，或許能幫上一些忙。另外 K 線型態，最好能維持「短兵相接」的狀態，如同 2、3 月一樣，先讓每日的震盪幅度不要太大，長 K 棒變成短 K 棒，不讓當沖客有太大的操作空間，進而轉向鎖定其他族群。而最好也能夠延長一些整理的時間，消磨一些散戶的持股信心，如此一來，或許才是航運股起死回生的機會。



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