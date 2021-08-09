蔡明彰觀點：非農就業報告蝴蝶效應 航運、鋼鐵浮現中期買點

今天報告的主題是「非農就業報告蝴蝶效應 航運、鋼鐵浮現中期買點」。

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段電子與傳產雙主流，投資組合必須平衡配置。不過，7 月美國非農就業報告，新增就業人數 94.3 萬人，超過預期的 85 萬人，失業率 5.4％，為去年 3 月疫情衝擊以來最低。

根據就業市場數據，單月新增就業人數超過 85 萬人，聯準會就會縮減 QE，再觀察本週發佈的 CPI，若通膨率繼續保持高位的 5％以上，聯準會可望在 8 月 26 日的全球央行年會或 9 月 22 日的 FOMC 會議正式對外宣佈縮減 QE，並於年底 12 月實施。

7 月非農就業報告將掀起一連串的全球股市蝴蝶效應，由於股市會提前反映，雖然台股有再攻 18,000 點機會，但研判在聯準會對外釋出縮減 QE 之前，攻克萬八後的上檔空間不大，聯準會一但今年底縮減 QE，就意味著 2022 年底前將會升息，受利率上升牽動債市殖利率勁揚，上週五美國 10 年期公債殖利率急拉 6 個基點，報 1.3％，不少專家判斷在今年剩下的時間將來到 2％。

萬寶投顧蔡明彰強調，當美國 10 年期公債殖利率真的來到 2％，究竟會發生什麼蝴蝶效應？首先美股的資金行情將退潮，雖然美國上市公司盈餘良好，但 S&P 500 的平均股息殖利率是 1.5％，將比不上 10 年期公債收益率。再來，公債殖利率看升，直接打壓成長股，科技股首當其衝。反之低本益比、高殖利率的價值股看好，尤其受惠明年升息的金融股將成未來資金避風港。

上週五非農就業報告出爐，美國科技股普遍收黑，但週期股的鋼鐵大漲，金融股的高盛、富國銀行、摩根士丹利創波段新高。觀察 10 年期公債殖利率 1.5％，為成長股與價值股主流切換的分界點，今年上半年由 1.1％上升到 1.5％，美股及台股的價值股績效打敗成長股，但來到最高的 1.7％後，6～7 月快速跌到 1.1％，這段時間成長股表現比價值股來得好，台股的電子股快速拉升一波，不少 IC 設計波段漲幅一倍，反之航運、鋼鐵盛極而衰，急跌 30～50％，如今 7 月非農就業報告定海神針，緊接發佈的 7 月 CPI 也有很大機率站在價值股這邊，8 月台股主流恐又會轉換至航運、鋼鐵了。

萬寶投顧蔡明彰強調，這不表示所有電子股都沒機會，電子股也有不少低本益比，倒要小心是高本益比、低殖利率的個股，過去歷史經驗顯示，當美國公債殖利率大幅上漲，跌最凶的科技股是高本益比及畫大餅的題材股。

週一 IC 設計的富鼎 (8261-TW)、晶宏(3141-TW)、應廣(6716-TW) 跌停，股價漲多遭調節，其實本益比還在 20 倍以下，不算太高，不少本益比 30 倍以上的 IC 設計，股價還在撐場面。提防本週美國 10 年期公債殖利率，若繼續上升，這些高本益比的電子股將真正殺一波。

第三代半導體材料鋰電池材料大多數對實際營收尚未貢獻，是訴求題材的做夢行情，經不起公債殖利率上升的嚴厲考驗，漢磊 (3707-TW) 上半年獲利僅 2,000 萬元， EPS 0.07 元，但股價漲到 100 元以上，本益比 100 倍，連續兩年沒配息，根本沒有殖利率。

萬寶投顧蔡明彰強調，航運、鋼鐵波段大幅修正有兩個原因，第一上半年漲幅實在太大，第二市場不相信明年還能大賺，市場仍定位航運、鋼鐵是週期股，今年就是獲利天花板，明年衰退，所以股價滿足是賣點。

然而歷史法則會因為重大黑天鵝而改變，美國參議院已通過 1 兆美元基建法案，不同於新冠疫情的紓困法案是一次性利多，基建是 8 年長期性的題材，加上中國自 8 月起取消鋼鐵產品出口退稅，刻意使美國未來高價取得基建需求的鋼鐵，推升美國通膨壓力，似乎報復中美貿易戰美國加徵中國產品關稅，台灣處於兩強之中，中美貿易戰，台灣的半導體有轉單利益，未來美國基建需求，台灣鋼鐵股水漲船高。

萬寶投顧蔡明彰強調，最直接受惠美國基建需求的有兩種鋼鐵股，鍍鋅烤漆鋼捲的燁輝 (2023-TW)、盛餘(2029-TW)，產品用於建築裝潢及太陽能設備的大成鋼(2027-TW)、大國鋼(8415-TW) 在美國有通路及工廠，可減少關稅成本。這 4 檔鋼鐵股 2022 年 EPS 仍將成長，不可視為今年獲利最高峰的週期股，可享有較高本益比，以今年 EPS 預估的本益比最多是 15 倍，但以明年 EPS 計算的本益比，可降至 12 倍。

其中，擁有全美最大不鏽鋼通路的大成鋼估上半年 EPS 逾 2 元，全年估 4.5 元，德州廠擴廠鋁捲板，明年 EPS 估 5.5～5.8 元，明年本益比只有個位數。

此外，供需缺口大，未來三年全球新船供給有限及新建港口緩慢，貨櫃輪、散裝輪運價明年仍處高檔，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 今年 EPS 估 33～35 元，明年跌破眼鏡上看 37～40 元，市場多數人不相信這種邏輯，套牢籌碼有待消化，但貨櫃三雄修正五週，上週首次收紅，如果本週再收紅，中期買點浮現。

空運股華航 (2610-TW)、長榮航(2618-TW)、中菲行(5609-TW) 週一同步漲停，可望成為航運股新黑馬，主因空運運價也開始上漲，明年進一步解封，EPS 成長力道強勁。

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