中國電信今日申購 每股人民幣4.53元

周一 (9 日) 中國電信 A 股進行申購作業，發行價格為每股人民幣 4.53 元，對應的 2020 年本益比為 20.18 倍，低於同業平均本益比，也低於中證指數有限公司公布的產業最近一個月平均靜態本益比。

自中國電信 (728-HK)3 月 17 日宣布回歸 A 股以來，中國電信港股累計漲幅為 15.4%，同期恒生指數表現則是下挫約 10%。

中國電信這次發行採用戰略配售、網路、實體發行相結合的方式進行。發行股票數量為 103.96 億股，約佔發行後總股本的比例為 11.4%，且全數為公開發行新股，不設制舊股換新股機制。

(圖片: AFP)

若中國電信上市成功，在超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為人民幣 470.94 億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為人民幣 467.12 億元。如果啟動綠鞋機制，預計募集資金總額為人民幣 541.59 億元，扣除費用後，募資淨額為人民幣 537.27 億元。

數據顯示，如果綠鞋機制全數執行，中國電信這次 A 股募集資金將位居近十年來 A 股市場首位，也是史上第五位。

從 A 股 IPO 歷史數據來看，農業銀行募資金額最高，達人民幣 685.29 億元，中國石油、中國神華則分別募資人民幣 668 億元、人民幣 665.82 億元，居二三位，建設銀行募資人民幣 580.5 億元，排名第四。

中國電信公開說明書內容指出，這次上市募集資金將全部用於 5G 產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目和科技創新研發項目，三大項目初步計劃投資規模分別為人民幣 214 億元、人民幣 507 億元和人民幣 300 億元。