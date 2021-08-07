達方迎收割期 董座：到明年都保持成長

達方 (8163-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長蘇開建表示，目前訂單掌握度不錯，在各產品線穩定需求帶動下，下半年會越來越好，上下半年比重估 45:55，明年也將是成長的一年。

達方第二季營收 75.3 億元，季增 25.7%、年增 31.6%、稅後純益 3.1 億元，季增 54.2%、年增 25.1%，每股純益 1.11 元；上半年營收 135.3 億元，年增 37.6%、稅後純益 5.1 億元，年增 46.8%，每股純益 1.83 元。

蘇開建表示，目前達方多方布局效益逐步顯現，下半年到明年都會是收割年，且目前進入成長及擴充期，未來也會持續推動對內精實整合，對外策略聯盟的長期戰略。

以達方三大事業來看，鍵盤產品方面，蘇開建認為，下半年出貨跟上半年差不多，但因為筆電從教育型的 Chromebook 轉向高階商務筆電，產品組合來說比較有利。

電動自行車 (E-Bike) 為主的綠能事業部分，蘇開建表示，在疫情改變生活形態下需求大增，目前客戶需求非常強勁，加上達方結合子公司世同、統達等，能提供電池電控到車架及整車組裝的一條龍生產，加上在歐洲、越南都有生產基地，有助全球化接單生產。

而在被動元件 MLCC 業務及子公司詠業方面，蘇開建指出，除了持續維持高單價產品發展策略，詠業訂單能見度也已經達年底，加上近來馬來西亞疫情，也有看到轉單出現，詠業目前也正在申請上市。

不過，目前越南疫情同樣嚴峻，達方在北越及南越各有一個廠區，北越生產鍵盤、南越則是腳踏車車架及整車組裝，不過蘇開建強調，目前訂單需求維持強勁，加上廠區也強化防疫，疫情對營運及擴產計畫影響微乎其微。