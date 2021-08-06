華新科Q2純益季增18% 上半年EPS 8.88元

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，稅後純益 23.38 億元，季增 18.7%、年增 21%，每股純益 4.82 元；上半年稅後純益 43.08 億元，年增 66.6%，每股純益 8.88 元。

華新科也同步公告 7 月營收，受惠受整體需求強勁，產能利用率提升，營收達 38.63 億元，月增 3.6%，年增 17.8%；前 7 月營收 259.75 億元，年增 40.4%。

華新科第二季營收 116.57 億元，季增 11%、年增 32.8%；毛利率 34%，季增 4.6 個百分點，年增 0.2 個百分點；營益率 25.4%，季增 5.2 個百分點、年減 0.2 個百分點；稅後純益 23.38 億元，季增 18.7%、年增 21%，每股純益 4.82 元。

華新科上半年營收 221.63 億元，年增 46.2%；毛利率 31.8%，年增 1.2 個百分點；營益率 22.9%，年增 1.5 個百分點；稅後純益 43.08 億元，年增 66.6%，每股純益 8.88 元。

展望下半年，華新科認為，除了汽車應用持續暢旺外，在家工作、虛擬會議的越來越大，加上第三季進入傳統旺季，遊戲機需求成長，電腦、網通需求也不錯，訂單能見度已經看到年底，營運將優於上半年。