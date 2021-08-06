〈台塑四寶業績發表〉南亞8月營收可望續創高 台化看Q3有一大黑天鵝

台塑四寶今 (6) 日公告 7 月營收，共達 1342 億元，月增約 7%，其中，南亞創單月新高，看好 8 月可望續創高；台塑三寶對第三季展望維持上月看法，台塑、台化預估將衰退，南亞預估持平；由於近期各國疫情再起，變種病毒更蔓延中國多省，台化認為是最大的黑天鵝，海運困難雪上加霜，都為第三季營運增添挑戰。

台塑 (1301-TW)

展望本季，台塑董事長林健男維持上月看法，雖然進入石化產品傳統旺季，加上進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，市場供給減少，部分石化品價格反彈回升，但由於配合台塑化 OL-1 廠歲修，開工率降低，產銷量減少，營收將較第二季微幅衰退。

不過，從獲利來看，林健男指出，由於 PVC、EVA、AN、AE 等主要產品仍處於高檔價位，支撐本業獲利，加上轉投資台塑美國公司 OL-2 於 7 月完成歲修，獲利將較第二季大幅躍進，且本季有 30 億元現金股利入帳，營運可望維持高檔。

南亞 (1303-TW)

展望本季，董事長吳嘉昭表示，8 月電子材料營收將維持高檔，化工、聚酯與塑膠加工品營收持平或微幅成長，整體營收可望再較 7 月略增，有機會續創新高。

就第三季來看，吳嘉昭指出，銅箔基板、銅箔等電子材料及電路板市場需求旺盛，加上 EPOXY 風電需求增加，對營收與獲利維持極佳貢獻；美國乙二醇廠歲休完成，生產正常，外售量增加，但丙二酚部份產線歲休及受價格下跌影響，營收減少；聚酯產品因瓶用粒逐漸進入淡季，營收略減，整體營收與第二季持平。

台化 (1326-TW)

台化董事長洪福源表示，近日各國疫情再起，市場變化莫測，歐美國家疫苗接種率較高，加上資金寬鬆消費力大，需要亞洲國家供應貨品，但東南亞國家疫情失控，生產力大幅下降，客戶不得不轉單其他國家生產，中國因此受惠。

不過，洪福源指出，近日 Delta 病毒蔓延中國多省，也是危機，這是最大的黑天鵝，而海運困難更是雪上加霜，為確保產銷，只有隨時觀察商機、預先接單、分散市場。

洪福源表示，8 月雖然芳香烴二廠仍在年度定檢，但整體銷售量增加，營收將較 7 月成長，但由於受到越南疫情影響，加上第三季許多廠房安排定檢，營收將較上季減少。

台塑化 (6505-TW)

對於油價走勢，台塑化總經理曹明指出，油價從 7 月下旬逐步回升，但近期聯準會可能釋放縮減購債規模訊息，加上變種病毒擴至中國，短期油價賣壓沉重，但全球疫苗覆蓋率續增加，新興國家油品需求可望緩慢復甦，年底全球原油供需短缺，加上伊朗供給增加時間續延，短期布蘭特油價跌破 70 美元後，仍可獲支撐。

煉油事業方面，隨著油品需求持續增加，帶動煉製毛利回升；輕油裂解廠毛利方面，乙、丙烯價格將隨著中國、韓國新產能開車，價格小幅修正，但下游需求穩定，且丁二烯價格因歐美需求強勁而維持高檔，整體而言，輕裂廠仍有合理獲利空間，預期第三季平均產能利用率將達 96%。