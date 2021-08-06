元大證陽明現增股全出脫 7月獲利縮水至13億元

元大金 (2885-TW) 今 (6) 日公告 7 月獲利，旗下金雞母元大證全數出售陽明海運 (2609-TW) 現增認購股票部位，使得元大證券 7 月稅後純益降至 13.07 億元，也拖累元大金單月獲利降到 27.21 億元，月減 26%。

不過，元大金強調，扣除陽明現增案影響，元大證獲利仍是成長，未損及股東權益，且元大金前 7 月獲利仍年增 49%。

元大金公告 7 月自結獲利，稅後純益 27.21 億元、月減 26%，前 7 月稅後純益仍達 223.81 億、年增 49.8%，每股純益 1.84 元。

元大金 7 月獲利較前月衰退，主要是元大證獲利縮水，該公司今日公告，並附註「證券子公司 7 月份餘額包銷陽明海運現金增資認購之股票部位業已全數出售，相關損益已認列於本公司 7 月份合併稅前淨利及母公司業主稅後淨利」。

元大證上半年獲利受台股強強滾帶動，平均月賺 23 億元，但因受承銷陽明海運現金增資案，隨著陽明股價重挫，元大證券認購的部位全數出脫後認列跌價損益，使得 7 月稅後純益掉到只剩 13.07 億元，推估承銷陽明現增案大約使元大證吞掉約 10 億元虧損。

若從累計獲利來看，元大證前 7 月稅後純益 152.01 億元，仍繳出年增 112% 的翻倍好成績。

針對陽明現增案，元大證表示，忠於合約精神，善盡承銷商責任，與其他協辦承銷商共同完成本次增資案，新股已於 7 月 20 日上市掛牌。