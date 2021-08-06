〈群創法說〉下半年營運審慎樂觀 產業飄來兩片雲

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (6) 日召開法說，展望下半年，總經理楊柱祥表示，面板產業仍是晴空萬里，不過下半年飄來兩片雲，對營運審慎樂觀看待，而上游 IC 零組件、玻璃基板供給持續吃緊，有助產業供需維持穩健。

群創也公布 7 月營收，連五個月營收站穩 300 億元，達 322.48 億元，月增 2.3%、年增 35.6%，創下 2015 年 5 月以來近 75 個月新高，累計今年上半年營收達 2093.22 億元，年增 48.4%；出貨方面，7 月大尺寸合併出貨量 1228 萬片，月減 2.3%，中小尺寸合併出貨量 2844 萬片，月增 3.8%。

楊柱祥表示，面板產業仍維持「晴空萬里」趨勢，下半年則飄來兩片雲，包含變種病毒、極端氣候等，但觀察上游 IC、玻璃基板等零組件持續吃緊，其中，玻璃基板廠近期生產良率下滑，估下半年整體玻璃基板產能供應，將較原先預估的下修 15-20%。

楊柱祥進一步指出，下半年玻璃基板下修產能，約等同減少 2-3 座 8.5 代廠每月 120K 產能，但因玻璃運送到面板製程時間長、加上廠商都有庫存，因此預期影響將在第四季浮現，屆時已進入新舊產品交替、產業淡季，預期對市場供需帶來穩定效果。

觀察各產品線，楊柱祥表示，下半年小尺寸電視價格止穩，但大尺寸需求維持高檔，第三季 IT 產品需求持續熱絡，包含返校潮、回辦公室等商用將逐步取代電競需求，也看好車載、手機、電子標籤等商機回溫，

展望第三季，群創預期面板將維持價量齊揚走勢，估大尺寸面板出貨量、平均價格將季增 1-3%，中小尺寸面板出貨量同樣維持季增 1-3%，對於價格走勢，楊柱祥指出，整體上下游供應鏈持續協調將成本有效轉嫁出去的趨勢不變。