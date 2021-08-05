上銀Q3不排除再啟動漲價 部分交期長產品開始預收訂金

上銀 (2049-TW) 今 (5) 日召開法說，董事長卓文恒指出，由於因應原物料漲價，第三季部分產品不排除再調整價格，也由於目前交期最長超過 6 個月，為避免重複下單風險，已開始向客戶收取訂金。

對於訂單能見度，卓文恒指出，各產品訂單能見度不一，部分滾柱型線軌能見度達 6 個月，部分螺桿元件接單能見度 4 至 5 個月，晶圓機器人今年訂單已接滿，其他線軌產品能見度約 3 至 4 個月。

為因應原物料漲價，上銀今年首季啟動價格調漲，卓文恒表示，由於訂單交期長，漲價效益已於第二季開始顯現，第三季若材料延續漲價趨勢，可能依不同產業別進行價格調漲，拉升毛利較低的產品線價格。

近來歐洲地區在疫情解封後，需求動能明顯拉升，卓文恒表示，義大利市場已重返 2018 年高鋒，德國回升至 8 成左右，也由於歐美市場產品定價高於亞洲市場，在出貨比重拉升下，有利毛利率提升。

另一方面，由於景氣熱絡，卓文恒表示，考量客戶可能會有重複下單行為，針對交期超過 6 個月的產品，收取約 2 至 3 成訂金。

展望後市，卓文恒指出，各產業積極進行升級，往智慧自動化邁進，加上電動車熱潮興起，未來相關設備需求也會明顯增溫，對明年看法相當樂觀。