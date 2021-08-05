外資續加碼聯電等電子股 反手倒貨面板雙虎26萬張

台股今 (5) 日由電子股撐盤，不過受到傳產族群拖累，終場小跌 20 點，三大法人買超 30.02 億元，外資持續布局電子族群，再加碼聯電逾 6 萬張，也青睞多檔金融股，不過昨日買超的面板雙虎，今日反手倒貨逾 26 萬張。

三大法人中，外資買超 43.85 億元、投信再賣 16.49 億元、自營商則小買 2.72 億元，期貨部分，外資增持空單 2966 口，空單未平倉口數來到 30283 口。

觀察外資今日操作，買超集中在半導體與金融股，其中加碼聯電 6.2 萬張，累計本周買超近 9 萬張，也大買旺宏近 2 萬張、世界、合晶也有逾 8000 張；金融股包括開發金 1.1 萬張，中信金 9002 張、台新金、永豐金超過 7000 張。

外資今日反手調節面板雙虎，群創近 20 萬張，賣超最多，友達 6.7 萬張其次，其他賣超標的鎖定傳產股，包括中鋼 1.56 萬張、台泥 1.3 萬張、長榮逾萬張，萬海也有超過 6000 張，宏碁、華夏、新光金、長榮航也遭減碼。

投信買超前三名均為半導體族群，聯電 1.1 萬張居冠，世界 2002 張、日月光 1242 張，另外買超南茂、欣興、億光、頎邦、南電、台燿、景碩等；賣超標的包括亞泥、智原、華夏、群創、華通、彩晶、裕民。

自營商買超前五名分別為旺宏、聯電、中信金、中華電、永豐金；賣超前五名分別為亞泥、友達、中鋼、長榮、威剛。