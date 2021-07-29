全新Q2三率三升 ESP 1.23元 續寫新猷

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (29) 日公告第二季財報，受惠手機 PA、WiFi 動能強勁，獲利三率三升，稅後純益 2.26 億元，季增 0.91%、年增 60.82%，每股純益達 1.23 元，連兩季改寫新高，累計上半年純益達 4.51 億元、年增 64.8%，每股賺 2.44 元。

全新第二季營收 8.96 億元，季增 0.77%、年增 37.93%，毛利率 43.63%，季增 0.98 個百分點、年增 2.64 個百分點，營益率 31.72%，季增 0.02 個百分點、年增 6.1 個百分點，稅後純益達 2.26 億元，季增 0.91%、年增 60.82 %，淨利率 25.31%，季增 0.03 個百分點、年增 3.6 個百分點，每股純益 1.23 元。

累計全新上半年營收 17.85 億元，年增 43.6%，毛利率 43.14%，年增 0.62 個百分點，營益率 31.71%，年增 5.54 個百分點，稅後純益達 4.51 億元，年增 64.8 %，淨利率 25.29%，年增 3.26 個百分點，每股純益 2.44 元。

全新近年持續布局微波、光通兩大應用領域，客戶涵蓋美國、中國市場，第二季手機射頻元件 (RF) 需求續強，統計上半年 RF 占比達 87%、光通相關營收則占約 13%，展望未來，全新仍樂觀看待營運，預期下半年將優於上半年，光通方面則還要觀察客戶標案，目前展望將對平穩。

全新也召開股東會，通過去年盈餘分配，每股將配發 2.59 元現金股利，除息基準日訂為 8 月 13 日。