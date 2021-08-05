【股海大丈夫】7大IC設計族群獲利大比拚 低價IC設計有望產生比價效應嗎？

隨著台股電子比重逐漸回歸，電子族群中最耀眼的鑽石 [IC 設計]，將是我們需要重點關注的對象，其實在近一兩個月，IC 設計相關族群都已經漲一大段上來了，尤其是供需缺口不斷擴大的 MCU、MOSFET 等，其中的指標股如新唐、杰力自 6 月起算，股價漲幅都在 50% 以上。

在 IC 設計中，首先要關注的就是龍頭股聯發科 (2454)，從上圖可得知聯發科最新公布的第二季季報，毛利率 46.2%、營利率 23%、稅後淨利率 22%，三率三升，第二季 EPS 17.44 元，獲利符合市場預期，聯發科是台灣唯一專攻 5G 晶片設計的企業，後續隨著天璣 2000 推出，將有利於其搶攻高階 5G 市場，因此我認為，要判斷下半年台股是否攻高，聯發科將是非常重要的觀察指標。

而在 MCU 族群方面，新唐 (4919-TW) 反映昨日法說會，股價下挫 3.34%，詳細原因我已有整理在昨日的文章中，若想觀看我過往文章的投資朋友，在鉅亨網上搜尋股海大丈夫即可，比較其他 MCU 個股的財務資訊，可發現九齊不論是財務比率還是獲利都較新唐表現優異，雖說新唐是受到收購松下半導體合併虧損影響，但在昨日新唐示警 MCU 下半年營運後，資金難免轉向獲利較高以及位階較低的個股，另外，同是 MCU 族群的精拓科 (4951-TW)，昨日公布半年報，上半年獲利 1.96 元，如此看來，我們先前預估的全年獲利 3 元以上，可能還有些過於保守了。

DRAM 記憶體 IC 族群，受惠於利基型記憶體報價持續上漲，晶豪科 (3006-TW) 第二季獲利 4.62 元，季增 100.87%，且三率三升，在 Q3 利基型記憶體報價暫時不見反轉的情況下，未來 DRAM 記憶體 IC 族群鈺創、晶豪科、愛普等都還是持續看好。而在 MOSFET 及面板驅動 IC 方面，可發現其獲利其實都還是維持在高檔，並未有反轉趨勢，而 IP 族群，為 IC 設計中較為獨特的一類，本益比動輒 40-50 倍，屬於高成長產業，下半年將重點關注其月營收成長變化。

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