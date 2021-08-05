張志誠觀點：低本益比的航運和晶片概念股 將是新主流

昨天台股大盤收紅小漲 70 點，上方的月均線雖還沒有造成太大壓力，不過以現在格局來看月均線仍然是下彎的，5 日線則繼續走揚，不排除大盤後面會來個震盪回測 5 日和 10 日均線讓月均線慢慢扣抵出現轉折，若短中期均線可以慢慢收斂沉澱籌碼後大盤再出現反攻，這樣反而走勢會更健康。

8 月中將出爐的上市櫃公司半年報仍然是台股的一大期待，也是一大變數，在這充滿變數的時候，尋找有基本面支撐的低本益比股票又更顯重要，貨櫃海運三雄陽明 (2609-TW)、長榮(2603-TW)、萬海(2615-TW) 在上週 8/2 破底後翻紅打出第二隻腳之後再沒有跌破，而經過一段價格已出現止穩的低點，同時回檔也拉低了本益比。SCFI(上海出口集裝箱運價指數)繼續走強，顯示運價並沒有鬆動，美國接下來將迎接黑色星期五和聖誕節的購物旺季，供應商必然要拉貨回補庫存，這都將繼續支撐海運的需求。

BDI(波羅的海乾散貨指數)經過 2 個禮拜的反彈已準備挑戰前高，散裝航運指標股新興 (2605-TW)、裕民(2606-TW) 量縮沒再破底，一個波段低點已出現，各國推動基礎建設創造的鐵礦砂、煤炭等原物料需求將持續帶動散裝航運的需求，尤其是美國的 1 兆美元基建方案將在本周交付表決，若確定通過將再為原物料需求打一劑強心針。

電子股方面，5G 應用和車用晶片荒所推動的晶圓代工成熟製程缺貨效應，以成熟製程為主的力積電 (6770-TW) 走勢出量和轉強的連續紅 K，聯電 (2303-TW) 突破波段高點，世界先進 (5347-TW) 預期第三季毛利率和營收都將繼續成長，昨日股價跳空開高突破壓力區漲停鎖注，今天續創新高。晶圓代工廠為了補足需求都積極在成熟製成擴產，但是一個晶圓廠從無到有動輒 2-3 年時間，這中間的缺口也是造成晶片缺貨和報價上漲的主因。

晶片的火熱需求也帶動相關供應商的商機，亞洲最大的晶圓探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 積極投入高階探針卡帶動營收成長，且受惠 5G 應用需求持續釋出和車用領域趨動半導體的成長，CPC（懸臂式探針卡）產能利用率已達到 100%、VPC（垂直探針卡）產能利用率則在約 8 成左右水準。

這波晶片缺貨潮還會繼續，就代表還會有更多投資人可能沒注意到的個股機會，想鎖定半年報出來航運股後續動向，還有電子股的新機會，請記得加入下方 LINE@連結喔。

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