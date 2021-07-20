〈緯創股東會〉林憲銘：台灣在美中貿易戰中居有利位置 助競爭力提升

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (20) 日召開股東會，展望今年，董事長林憲銘表示，過去一年科技產業在疫情助推下，不只未被擊倒，還取得不錯的位置，台灣更受益美中貿易戰，站在有利的位置上，持續提升競爭力。

林憲銘表示，疫情至今仍不可預測，需小心應對，不過觀察近期台灣疫情控制、政府措施奏效下，確診人數下降、傳播風險趨緩，顯示疫情影響逐步降低。

林憲銘進一步指出，台灣在疫苗方面，也逐步取得足夠的量，加上國內廠商自行開發的國產疫苗通過 EUA(緊急授權)，未來在國內外疫苗供應、施打速度提升下，有助疫情進一步趨緩，現階段則要留意、對抗 Delta 等變種病毒。

林憲銘認為，面對變種病毒威脅，疫苗研發仍須持續進行，現階段挑戰將從疫苗恐慌，轉變成利用現有控防措施，持續降低疫情殺傷力，且社會也已有普遍共識，在治療方式改變、醫療量能充足基礎下，預期疫情將轉變成新型態流感，成社會常態。

緯創今股東會也通過去年盈餘分配，每股擬配發 2.2 元現金股利，同時也全面改選九席董事，含五席獨立董事，新任董事名單包含董事長林憲銘、副董事長黃柏漙、啟碁 (6285-TW) 董事長謝宏波、董事彭錦彬，五席新任獨立董事則包含陳有諒、簡學仁、張良吉、李明山、余佩佩等。